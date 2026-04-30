Servicemarknadschef
Vill du kombinera ledarskap, kundkontakt och affärsansvar i en roll där du verkligen får påverka? Brandt Fordon AB söker nu en servicemarknadschef till sin anläggning i Säffle.Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Bröderna Brandt Bilaktiebolag grundades 1929 och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Idag är Brandt en väletablerad koncern med 34 anläggningar på 26 orter och cirka 800 medarbetare.
Med värdeorden Engagerade, Personliga och Ansvarstagande arbetar Brandt mot sin vision: Rörelsefrihet i världsklass - genom generationer.Om tjänsten
Som servicemarknadschef har du det övergripande ansvaret för verkstadens dagliga drift och utveckling. Du leder ett team bestående av mekaniker, kundmottagare och reservdelspersonal och arbetar både operativt och strategiskt.
Du är nära verksamheten - deltar i kundmottagningen samtidigt som du driver utveckling, struktur och resultat. Rollen innebär stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka anläggningens framtid.Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i teamet
Personalansvar och utveckling av medarbetare
Säkerställa god arbetsmiljö och säkerhet
Aktivt arbete med kundkontakt och kundmottagning
Uppföljning av budget, resultat och nyckeltal
Fakturering och administrativa uppgifter
Driva utvecklingen mot en modern Allbilsverkstad
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet
Vi söker dig som
Är en trygg och tydlig ledare
Trivs i en teknisk och operativ roll nära både team och kunder
Har förmåga att skapa struktur och driva förbättringsarbete
Är prestigelös, flexibel och coachande i ditt ledarskap
Har ett affärsmässigt driv och fokus på resultat
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet från fordonsbranschen, gärna inom Allbil
Grundläggande bilteknisk förståelse
Tidigare ledarerfarenhet
God systemvana
Mycket god svenska och god engelska
B-körkortÖvrig information
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering samarbetar Brandt Fordon AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
661 43 SÄFFLE
För detta jobb krävs körkort.
