Lindesbergs Gummiverkstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Lindesberg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Lindesberg
2026-04-21
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs Gummiverkstad AB i Lindesberg
Serviceman till Lindesbergs Gummiverkstad AB
Plats: Lindesberg
Tjänst: Däckmontör, kundmottagare.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Om jobbet
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team på Lindesbergs Gummiverkstad. Vi är ett litet, familjeägt företag där laganda, ansvar och arbetsglädje står i centrum och där varje medarbetare har möjlighet att vara med och påverka.
Som serviceman hos oss arbetar du nära både kunder och kollegor. Vi söker därför dig som trivs i ett litet team där alla bidrar, tar ansvar och hjälper varandra. Arbetet är varierande och praktiskt, med fokus på att leverera den förstklassiga service som våra kunder förväntar sig av oss.
Du behöver inte ha arbetat i verkstad tidigare - vi söker framför allt en praktiskt lagd person med viljan att lära. Med rätt inställning och engagemang kommer du långt hos oss.
Om dig:
Vi tror att du:
Är serviceinriktad, ansvarstagande och social
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett praktiskt handlag och är lösningsorienterad
Är noggrann och har ett gott säkerhetstänk
Har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter
Tidigare erfarenhet från däck- eller verkstadsarbete är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid personlighet och vilja.
"Hos oss är ingen bara en kugge i maskineriet - alla är viktiga och bidrar till både trivseln och resultatet." - Bobby Gehrman, ägare
Om Lindesbergs Gummiverkstad
Lindesbergs Gummiverkstad är en komplett däckverkstad som erbjuder:
Däck- och hjulservice för personbilar, mc, lastbilar och entreprenad
Däckhotell
Hjulinställning för personbilar
Vulkning av stora däck
Jourverksamhet, där vi hjälper kunder även utanför ordinarie arbetstid
Vi har ett tydligt mål: att alltid ge våra kunder förstklassig service. Just nu är vi på en tillväxtresa och vill fortsätta utvecklas - tillsammans med våra medarbetare.
Företaget är familjeägt och har drivits i sin nuvarande form sedan 2004, men verksamheten har anor betydligt längre tillbaka. År 2027 firar vi 100 år, något som självklart kommer att uppmärksammas stort.
Vi erbjuder
En trygg och stabil anställning i ett stabilt bolag
Möjlighet till utbildning och kompetensutveckling inom vårt expertområde
Möjlighet att tjäna extra genom jourutryckningar
Ett öppet och prestigelöst arbetsklimat
Regelbundna personalevent för att stärka gemenskapen
De senaste åren har vi till exempel varit i Vemdalen, Oslo och Sävenfors Lodge, samt deltagit i Stafettvasan - allt för att fortsätta vara ett tajt och välmående team.
"Vi vill vara en arbetsplats där man trivs, utvecklas och känner stolthet över det jobb man gör - både mot kunder och kollegor."
- Bobby Gehrman, ägare
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan med kort presentation av dig själv, bifoga gärna referenser på tidigare arbetsplatser. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att höra av dig.
Välkommen till Lindesbergs Gummiverkstad - där engagemang, gemenskap och kvalitet står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
0581-150 30
E-post: kontakt@lindegummi.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Gummiverkstad AB
(org.nr 556361-8460), https://www.lindegummi.com/
Löpargatan 3 (visa karta
)
711 34 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9868171