Serviceman inriktning fastighet Karlstad

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Värmland är indelat i fyra lokalpolisområden: Arvika, Karlstad, Kristinehamn och Torsby. På polisområdesnivå finns även en utredningssektion samt ett kansli. Inom lokalpolisområde Karlstad finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utrednings-grupper samt stöd och service.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som serviceman jobbar du främst med intern service och vaktmästeri. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Enklare fastighetsunderhåll (ex. byte av ljuskällor, mindre reparationer, felanmälningar)
• Flytt och montering av möbler
• Inköp av kontorsmaterial samt förbrukningsmaterial
• Fakturahantering
• Skötsel av centralförråd
• Post-och godshantering
• Hämtning och destruktion av olika fraktioner av avfall.
Du kan också behöva hoppa in och hjälpa en kollega med till exempel
• Enklare fordonsunderhåll/fordonsvård (ex. byte av glödlampor, tvätt, rengöring, mindre reparationer)
• Transporter av fordon till verkstad/bilprovning
Eftersom det finns polislokaler på flera ställen inom lokalpolisområdet kommer arbetet att innebära att du reser mellan lokalerna och utför arbete utifrån behov. Arbetet är mestadels praktiskt inom de olika områdena men även administrativa uppgifter. Arbete förekommer i polisens samtliga lokaler, kontor och förråd. Det är ett fysiskt krävande jobb där du är aktiv större delen av din arbetsdag.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Innehar en Gymnasieexamen eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• B-körkort för manuellt växlad bil
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God vana av att använda dator som arbetsredskap och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
• Erfarenhet av att arbeta med intern service i närtid som arbetsgivaren bedömer som relevant
Det är meriterande om du även har:
• Ytterligare körkortsbehörigheter utöver B-behörighet
• Erfarenhet av att lägga beställningar
• Erfarenhet av fastighetsskötsel
• Arbetserfarenhet av enklare fordonsskötsel
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lagspelare, som bidrar till att sprida trivsel och arbetsglädje och som är genuint intresserad av att hålla en hög service. Du tycker om och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt. För att trivas i rollen behöver du gilla variation och möten med människor. Du behöver även vara noggrann och ha en god förmåga att prioritera och arbeta effektivt med de utmaningar du stöter på. God fysik krävs då tunga lyft förekommer. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera professionellt och ha gott omdöme vilket ska avspeglas i ditt förhållningssätt och bemötande.
För denna tjänst kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Karlstad
Arbetstid: Veckoplanering 40h/v. Normalt är dagtid men kvälls- och helgarbete kan förekomma
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Serviceman
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB604/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Kontakt
Gruppchef Stöd och Service Karlstad
Patrik Hallberg 010-5670412 Jobbnummer
9655291