Serviceman
Lambertsson Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2026-03-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lambertsson Sverige AB i Västerås
, Eskilstuna
, Uppsala
, Upplands-Bro
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en serviceman till vår depå i Västerås
Vi behöver förstärka vår serviceverkstad i Västerås med en serviceman och söker nu dig som trivs med ett omväxlande arbete med kunden i fokus.
Uppdraget är med start omgående och urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om rollen
Som serviceman har du en viktig roll i verksamheten då vår främsta uppgift är att underlätta våra kunders vardag genom att förse dem med fungerande maskiner/material och god service.
Serviceverkstaden, som du kommer att tillhöra, har som främsta uppgift att ta emot returnerade maskiner, bodar och andra artiklar från befintliga byggprojekt, serva och reparera eventuella skador samt sköta leveranser till kunderna. Vi hjälps åt med olika arbetsuppgifter så du kan se fram emot omväxlande uppgifter som en del av din vardag hos oss.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Service och reparationer av bygg- och anläggningsmaskiner
Mottagning och kontroll av returmaterial
Ordning och struktur i depån
Stöttning av kollegor vid behov i det dagliga depåarbetet
Här får du en nyckelroll i flödet av maskiner och arbetar i en miljö där samarbete, ansvar och god service står i centrum.
Om dig
Vi söker dig som är praktiskt lagd, gillar struktur och trivs i en fartfylld miljö. För att lyckas i rollen ser vi att du har god maskinkännedom och ett tekniskt intresse. Du är också duktig på att se vad som behöver göras och tar egna initiativ.
Du gillar att ha ordning och reda omkring dig och service är en självklarhet för dig och det faller sig naturligt att leverera den bästa lösningen för kunden.
Generell datavana och B-körkort är ett krav och om du redan har truckkort A+B är ett plus. Publiceringsdatum2026-03-11Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Robert Lundström, depåchef, på robert.lundstrom@lambertsson.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
I denna rekrytering önskar vi få ditt CV och att du svarar på ett antal frågor, du behöver alltså inte bifoga ett ansökningsbrev.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637) Arbetsplats
Lambertsson AB Jobbnummer
9790549