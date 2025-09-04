Serviceman
2025-09-04
Serviceman med särskilt fokus på truckkörning och logistik till vår depå i Lindome
Vill du göra skillnad i ett företag som bygger samhället? Hos oss på Lambertsson får du mer än ett jobb - du blir en del av ett starkt team där service, säkerhet och laganda genomsyrar allt vi gör. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stora möjligheter att växa, både i din yrkesroll och som person.
Vi är stolta över att vara en del av Peabkoncernen, utsedd till Karriärföretag 2025 - ett kvitto på vårt starka arbetsgivarvarumärke och vårt långsiktiga fokus på att utveckla våra medarbetare. Med verksamhet i hela Norden och en bredd av spännande yrkesroller kan du forma en karriär som gör skillnad - varje dag.
Vi söker dig som trivs i en bred och praktisk roll där dagarna sällan är likadana. Som serviceman hos oss har du en central roll i verksamheten. Ditt arbete gör skillnad - både för våra kunder och för teamet du tillhör.
Du kommer framför allt att arbeta med:
Truckkörning för lastning och lossning av bodar, vagnar och containrar.
Returmottagning och genomgång av bodar, vagnar och containrar från pågående projekt samt kvalitetskontroll.
Logistikhantering för vår bodverksamhet - du ser till att våra bodar och moduler alltid är redo att möta våra kunders behov.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, 06:45-16:00. Hos oss får du en varierad roll där teamarbete kombineras med eget ansvar i en trivsam och stöttande arbetsmiljö.
Om dig
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse, gillar att arbeta praktiskt och har känsla för ordning och reda. Du trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt men även samarbeta nära med kollegor. Du tycker att service är en självklar del av arbetsdagen och har alltid kundens bästa i fokus.
För att lyckas i rollen krävs följande:
B-körkort
Erfarenhet av truckkörning av större material och truckkort.
Generell datavana
God maskinkännedom och tekniskt intresse är meriterande
Därför ska du välja oss
Lambertsson är det personliga företaget med de stora möjligheterna. Hos oss får du en trygg och långsiktig anställning där du har möjlighet att växa i din roll. Vi tror på delaktighet, gemenskap och att alla ska kunna påverka sin arbetsvardag. Vi tror starkt på våra kärnvärden - Jupp, vilket innebär att vi ska vara jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Hampus Alholt, arbetsledare modul/bod, hampus.alholt@lambertsson.com
eller Paula Mendoza, HR-koordinator, paula.mendoza@lambertsson.com
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen.
