Serviceledare till Joyweeks lokalvårdsenhet
2025-08-19
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
, Stockholm
, Upplands Väsby
, Knivsta
, Linköping
Vill du arbeta nära både kund och team i en varierad och självständig roll, där du är med och skapar framtidens hållbara arbetsplatser?
Vi på Joyweek söker nu en Serviceledare inom lokalvård, till vårt team i Stockholm. Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, tycker om att röra dig mellan olika uppdrag och har en naturlig förmåga att stötta andra.
Om rollen
Som Serviceledare är du en nyckelperson i det dagliga arbetet. Du arbetar nära våra arbetsledare och fungerar som deras förlängda arm ute på fält. Ungefär hälften av din tid kommer att ägnas åt lokalvårdsuppdrag enligt schema och resterande tid fylls med driftservice: allt från att leverera material och hantera nycklar till att rycka in vid akuta behov och stötta våra lokalvårdare på plats.
Rollen är praktisk, rörlig och kräver att du trivs med att arbeta självständigt. Du har kontakt med både kunder och kollegor och blir en viktig del av ett team där vi hjälper varandra (och våra kunder) att skapa attraktiva arbetsplatser!
Urval av arbetsuppgifter:
• Utföra lokalvård enligt schema och kundens behov
• Stötta arbetsledare och lokalvårdare i det dagliga arbetet
• Leverera material och hantera nycklar, brickor och tillgångar hos kund
• Utföra avropade extratjänster hos våra kunder
• Vara ett bollplank och ett operativt stöd; både för kollegor och kunder
• Arbeta med våra digitala verktyg för ärendehantering, dokumentation och planering
Vi söker dig som
Har arbetat inom lokalvårdsbranschen tidigare och känner dig trygg i yrket, där du nu vill ta nästa steg i din karriärsutveckling. Du har erfarenhet av att själv ha ansvar ute hos kund och är van att arbeta självständigt. Du är serviceinriktad, pålitlig, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får vara både händerna och hjärtat i verksamheten.
• B-körkort och bosatt i Stockholm med omnejd
• Kunna kommunicera tydligt på svenska & engelska i tal och skrift
• Vara bekväm med digitala verktyg i tjänsten
• Starkt meriterande: relevanta utbildningar som SRY eller liknande
Du kommer till viss del även arbeta med våra digitala verktyg för ärendehantering, dokumentation och planering. Erfarenhet av det administrativa men också i att stötta andra i en operativ miljö är därav meriterande.
Vi erbjuder:
• En tydlig onboardingplan
• Coachande ledarskap och närvarande chefer
• Tjänstebil
• Förskottssemester, friskvårdstimme, lunchkort och friskvårdsbidrag
• En stark företagskultur där vi bryr oss om varandra och våra kunder
Detta är en nyutvecklad roll där din input och ditt bidrag kommer bli viktig på Joyweeks fortsatta resa. Du kommer komma till ett företag där vi skapar hållbara och attraktiva arbetsplatser; där vägen för att nå dit börjar i att ha nöjda anställda som kan få utrymme att bidra med sin kompetens.
Om Joyweek
Joyweek är en helhetsleverantör inom mjuka facility management-tjänster. Vi skapar glädjefyllda, hållbara kontor där människor trivs, presterar och vill vara. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Östersund, Karlstad och Oslo är vi cirka 280 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för över 2 350 kunder i Norden. Vi ägs av Verso Capital. Läs gärna mer på www.joyweek.se.
Övrig information
Start: Enligt Ö.K
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider med viss variation (06.00-19.00 beroende på behov/preferens och planeras tillsammans med närmsta chef)
Plats: Stockholm med omnejd - arbete sker ute hos kund
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Ersättning
