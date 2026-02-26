Serviceinriktade studenter sökes!
Academic Work Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en person som ser vad som behöver göras innan någon annan hunnit påpeka det? Trivs du i en roll där du får kombinera social service med ett aktivt ansvar för helhetsupplevelsen på kontoret? Då är det dig vi söker som är en flexibel student.
OM TJÄNSTEN
I rollen som receptionist är du ansiktet utåt för vår kund och ansvarar för att skapa ett professionellt och välkomnande första intryck. Du kommer att spela en nyckelroll i den dagliga driften av receptionen och säkerställa en smidig gästupplevelse.
Som Studentreceptionist kommer du att vara en viktig del av teamet, med varierande arbetsuppgifter som säkerställer en smidig och välkomnande miljö för både besökare och medarbetare. Du kommer att arbeta på plats och bidra till en positiv upplevelse.
Du erbjuds
• Ett flexibelt extrajobb
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
• Välkomna besökare, sköta incheckning, föranmälningar och svara i telefon
• Du rör dig aktivt mellan olika våningsplan för att se till att allt ser representativt ut
• Hålla koll på förråd, fylla på i pentryn och kaffestationer samt se till att skrivarrummen är redo för användning
• Du ser till att det är rent och snyggt i alla gemensamma ytor och tar egna initiativ för att förbättra besöksupplevelsen
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet eller högskola på minst 50 %
• Har tidigare erfarenhet av serviceyrken
• Har god systemvana och behärskar således MS Office-paketet
• Har mycket goda kunskaper i svensk och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av arbete av reception eller likande arbetsuppgifter
• Tidigare erfarenhet eller kunskap om skadedjur
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Positiv
• Kommunikativ
• Flexibel
• Problemlösande
• Prestigelös
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en av Sveriges största banker, känd för sitt professionella och representativa arbetsklimat. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9764338