Serviceelektriker
Montico HR Partner AB / Installationselektrikerjobb / Nyköping Visa alla installationselektrikerjobb i Nyköping
2026-02-06
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Flen
, Norrköping
eller i hela Sverige
*
Montico söker två erfarna serviceelektriker för direktrekrytering till vår kunds filial i Nyköping.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Heltid, dagtid, måndag-fredag. Som serviceelektriker kommer du i huvudsak arbeta på kommunala uppdrag i bostäder och verksamheter.Dina arbetsuppgifter
Du erbjuds ett varierande och utvecklande arbete där du antingen arbetar självständigt eller tillsammans med kollegor beroende på uppdrag. Arbetet kan omfatta allt från service och installation till felsökning och reparation.
Vi söker dig som
VI söker dig som är färdigutbildad elektriker med ECY certifikat (1600 h lärlingstimmar) och behärskar svenska i tal och skrift. Körkort och erfarenhet av exempelvis service, installation, felsökning och reparationer är ett krav.
Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och har hög arbetsmoral.
Du trivs med att arbeta strukturerat, har lätt för att samarbeta och representerar företaget på ett professionellt sätt med kundens behov i fokus. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Staffing Sweden AB EL Jobbnummer
9726635