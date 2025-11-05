Serviceelektriker
Vi söker nu en engagerad och erfaren serviceelektriker till vårt team. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med både små och stora projekt inom elservice och underhåll. Du erbjuds en trygg anställning, utvecklingsmöjligheter och ett brett ansvarsområde.
Arbetsuppgifter för serviceelektriker inom elinstallation och felsökning
Utföra service och underhåll av elanläggningar, belysning och styrsystem.
Felsöka och åtgärda elfel samt dokumentera insatser.
Utföra installationer och ombyggnationer hos våra kunder, både privat och inom företag.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande normer och säkerhetsföreskrifter.
Ge teknisk rådgivning och support till kunder vid behov.
Kvalifikationer och krav för jobbet som serviceelektriker
Fullständig gymnasial utbildning inom el, exempelvis El- och Energiprogrammet eller motsvarande.
ECY-certifikat eller likvärdig behörighet.
Minst två års erfarenhet av arbete som elektriker, gärna med serviceuppdrag.
B-körkort är ett krav.
God svenska i tal och skrift.
Personliga egenskaper för att lyckas som serviceelektriker
Flexibel och lösningsorienterad med god förmåga att arbeta självständigt.
Serviceinriktad med starkt kundfokus.
Noggrann och ansvarstagande.
Bra samarbetsförmåga och positiv inställning.
Vi erbjuder dig som serviceelektriker
Ett varierande och utvecklande arbete inom elservice.
Trygg anställning och kollektivavtal.
Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.
Trevliga kollegor och en inkluderande arbetsmiljö.
Ansökan och kontakt om tjänsten som serviceelektriker
Är du redo för nästa steg i din karriär som serviceelektriker? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi arbetar med löpande urval. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
