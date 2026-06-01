Serviceelektriker
2026-06-01
Vill du arbeta i ett tryggt företag med familjekänsla? Är du en erfaren serviceelektriker som söker nya möjligheter? Då kan detta vara rätt nästa möjlighet för dig! Läs vidare och ansök redan idag.
Luma Elteknik söker serviceelektriker, Stockholm
I rollen som serviceelektriker arbetar du med allt från mindre serviceuppdrag till ombyggnationer och nybyggnationer. Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara inom företagets projekt och serviceuppdrag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service och underhåll av elanläggningar
Elinstallationer vid om- och nybyggnation
Felsökning och förebyggande arbete
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet som serviceelektriker
ECY-certifikat
B-körkort samt svenska i tal och skrift
Vi söker dig som är självständig, drivande och engagerad i ditt arbete. Du trivs både med att arbeta på egen hand och tillsammans med andra, har lätt för att skapa goda relationer och är van vid att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du uppskattar frihet under ansvar och har ett tydligt kundfokus.
Luma Elteknik erbjuder dig:
En trygg anställning i ett företag med familjär kultur
Ett sammansvetsat team med stark gemenskap
En varierande och utvecklande roll
Låter detta intressant?
Då vill vi gärna höra mer om dig, ansök redan idag! Luma Elteknik samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Kimberly Herrera via e-post kimberly.herrera@jobway.se
Om Luma Elteknik
Luma Elteknik är ett auktoriserat teknikföretag som levererar kompletta el- och teleinstallationer inom entreprenad och service. Med bred teknisk kompetens och starkt kundfokus skapar företaget hållbara och långsiktiga lösningar för sina kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Telefonstigen 2 (visa karta
)
131 39 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luma Elteknik AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Kimberly Herrera kimberly.herrera@jobway.se +46720403268 Jobbnummer
9940627