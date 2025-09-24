Servicechef till Hedbergsbil AB i Malmö
Starfinder AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2025-09-24
Om företaget Hedbergs Bil, grundat 1896, är ett av Sveriges äldsta familjeägda bilföretag och en etablerad aktör i Malmö. Hedbergs Bil är auktoriserad återförsäljare och servicepartner för Mitsubishi, Opel, Peugeot, Citroën och DS - och erbjuder dessutom auktoriserad Ford-service. Med över 125 års erfarenhet kombinerar vi tradition och nytänkande med fokus på kundnöjdhet och en hållbar arbetsmiljö. Nu söker vi en Servicechef med nyckelansvar för att leda serviceverksamheten, utveckla arbetssätt och säkra hög kvalitet, lönsamhet och kundupplevelse.
Om rollen Som Servicechef har du helhetsansvar för serviceverksamheten och blir en central del i att driva den framåt. Du leder och coachar teamet, säkerställer effektiva processer och utvecklar verksamheten i linje med Hedbergs Bils höga kvalitetskrav.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för den dagliga driften och utvecklingen av serviceverkstaden, i nära samarbete med verkstadschef.
Coacha, motivera och utveckla medarbetare för att nå gemensamma mål.
Driva förbättringar i rutiner, processer och kundflöden.
Säkerställa kundnöjdhet och kvalitet i leveransen.
Följa upp KPI:er (t.ex. utfakturering, effektivitet, produktivitet) och omsätta insikter i åtgärder.
Ha nära samarbete med övriga delar av organisationen.
Din profil Du har erfarenhet av ledarskap inom service, verkstad eller liknande bransch och trivs i en roll där du kombinerar operativ vardag med utvecklingsarbete. Erfarenhet från arbetsledande roll som servicechef, verkstadschef eller teamledare är meriterande.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna inom bilbranschen eller närliggande område.
Förmåga att driva förändrings- och förbättringsarbete.
God förståelse för serviceprocesser och kundflöden.
En kommunikativ, strukturerad och resultatorienterad personlighet.
Vi erbjuder Som Servicechef hos Hedbergs Bil blir du del av en arbetsplats med korta beslutsvägar, stark teamkänsla och fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Rekryteringen sker i samarbete med Starfinder. Frågor om tjänsten besvaras av Malin Dunder, 076-777 67 62. Ansök gärna snarast - urval sker löpande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Arbetsplats
Starfinder Kontakt
Malin Dunder malin.dunder@starfinder.se 08-502 787 64 Jobbnummer
9525452