Servicechef inom Energiförvaltning
Wrknest AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-11-18
Om tjänsten För kunds räkning söker Wrknest en driven och affärsmässig servicechef som vill ta en ledande roll inom energiförvaltning. Tjänsten är placerad i Nacka och innebär ett helhetsansvar för driftorganisationen, där du får möjlighet att påverka både struktur, utveckling och affär.
I rollen kombineras strategiskt ansvar med operativt ledarskap. Du kommer att vara central i arbetet med att säkerställa hög kvalitet i leverans, systemstöd och kundrelationer - samtidigt som du leder ett engagerat team av tekniker och driftledare.
Dina framtida arbetsuppgifter Som servicechef har du fullt personal-, budget- och resultatansvar för driften. Du säkerställer att arbetsorder hanteras effektivt, att kundkontakter sköts professionellt och att verksamheten drivs enligt uppsatta mål. Du ansvarar också för arbetsmiljöfrågor och har systemägarskap för arbetsordersystemet.
Mer specifikt innebär det att:
Arbetsleda teamet och följa upp arbetsorder, felanmälningar och pågående arbeten
Säkerställa kvalitet i faktureringsunderlag, tidrapportering och kundavtal
Identifiera nya affärsmöjligheter och ta fram relevanta offerter
Arbeta med utveckling av interna arbetssätt, processer och system
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av en ledande roll med personalansvar
Kylbehörighet klass 1
Goda kunskaper i SDF och mycket goda kunskaper i MS Office
God förståelse för ekonomi och uppföljning
Erfarenhet av att skriva och hantera avtal
Flytande svenska i tal och skrift
Du är en ansvarstagande, strukturerad och affärsmässig ledare med god förmåga att inspirera andra. Du trivs i en operativ roll med många kontaktytor och drivs av att utveckla både team och arbetssätt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Arbetsplats: Nacka Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidare, inleds med provanställning
Om kunden Kunden är verksam inom energiförvaltning med ett tydligt fokus på kvalitet, hållbarhet och teknisk innovation. Organisationen präglas av en stark servicekultur och ett långsiktigt engagemang för att skapa värde för både kunder och samhälle. Här ges du möjlighet att vara med och påverka - i en miljö där ansvar och utveckling går hand i hand.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
