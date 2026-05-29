Metallmottagare
Vill du arbeta i en praktisk och serviceinriktad roll där du är företagets ansikte utåt? Trivs du med kundkontakt, fysiskt arbete och ett stundtals högt tempo? Då kan detta vara jobbet för dig. Vi söker nu en metallmottagare till vår anläggning i Uppsala där vi arbetar med mottagning, sortering och bearbetning av metallskrot för både företag- och privatkunder. Välkommen att bli en del av teamet på Skrotcentralen!
Om rollen
Som metallmottagare har du en central roll i vår dagliga verksamhet. Du möter våra kunder, tar emot och bedömer inkommande material samt säkerställer att hanteringen sker effektivt och professionellt. Rollen är varierad och kombinerar kundkontakt, praktiskt arbete på anläggningen och viss administration.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Ta emot och väga in metallskrot från leverantörer och kunder
Vara företagets ansikte utåt och ge professionell och trevlig service
Rapportera och dokumentera i administrativa system
Sortera och bearbeta metaller till leveransklar kvalitet
Ansvara för att maskiner och utrustning vid metallbearbetningen hålls i gott skick
Bidra till den dagliga driften med fokus på ordning, säkerhet och effektivitet
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du har några års arbetslivserfarenhet där kundservice varit en central del. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt viss datorvana och är bekväm med enklare administrativa system. Det är meriterande om du har truckkort och/eller B-körkort samt erfarenhet av arbete med metaller och/eller återvinning, men det är inget krav - vi värdesätter rätt inställning och vilja att lära.
Vi söker dig som trivs i en praktisk roll där fysiskt arbete är en naturlig del av vardagen. Du är en lagspelare med ett positivt och serviceinriktat bemötande, både gentemot kunder och kollegor. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och har förmåga att behålla noggrannhet och kvalitet även när tempot är högt. Dessutom uppskattar du variation i arbetet och bidrar till en god stämning i teamet.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete
Ett engagerat team med kunniga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom metallåtervinning och materialhantering
En roll med ansvar och goda utvecklingsmöjligheter
Annat viktigt att veta
Tjänsten är på heltid tillsvidare med sex månaders provanställning.
Björkgatan 40, Uppsala
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Wilma Barthelsson på Jobbet.se, telefon 070-466 16 69.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du har rätt drivkraft och motivation. I din ansökan vill vi därför att du beskriver varför du söker just denna tjänst hos oss och vad du tror att du kan tillföra.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Några års arbetslivserfarenhet där kundservice har varit en central del
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Viss datorvana och du är bekväm med enklare administrativa system
Meriterande
Truckkort och/eller B-körkort
Erfarenhet av arbete med metaller och/eller återvinning
Om arbetsgivaren - Skrotcentralen
Skrotcentralen är ett av Sveriges största skrotföretag. Genom vår miljöanpassade hantering av alla typer av järn- och metallskrot levererar vi dagligen mellan 100 och 150 ton bearbetat skrot till våra kunder. På årsbasis innebär det över 40 000 ton bearbetat skrot för återvinning och vidare bearbetning till nya förstklassiga metallprodukter - en viktig insats för både industrin och miljön.
Skrotcentralen är en del av Almgruppen - en miljö- och återvinningskoncern med fokus på hållbara lösningar och cirkulära materialflöden.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skrotcentralen Jobbnummer
9937563