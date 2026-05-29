Enhetschef till rehabiliteringsverksamheten
2026-05-29
Vill du leda rehabiliteringsverksamhet som gör verklig skillnad för borlängebon - varje dag?
Borlänge kommun söker nu en enhetschef till kommunrehab som vill utveckla och stärka framtidens rehabiliteringsarbete tillsammans med engagerade medarbetare och chefskollegor.
Som enhetschef blir du en viktig del i det fortsatta förändringsarbetet. Du får möjlighet att tillsammans med kvalificerade och engagerade kollegor bidra med nya perspektiv och utveckla framtidens arbetssätt inom kommunal hälso- och sjukvård och rehabilitering. Du får en central roll i att utveckla samarbete med andra verksamheter, skapa tydlig riktning och stötta medarbetarna kan du bidra till ett gott och hållbart arbetsklimat.
För att ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas i ditt ledarskap och uppdrag får du ta del av Borlänge kommuns ledarutvecklingsprogram. Utöver det erbjuds du även interna utbildningar inom arbetsmiljö, rehabilitering och rekrytering. I ditt uppdrag har du stöd av erfarna och kompetenta kollegor inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, samt stödfunktioner inom HR, IT och ekonomi.
Borlänge kommun har en gemensam värdegrund som genomsyrar verksamheten och som ledare agerar du med värdegrunden som ledstjärna:
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
Omsorgsförvaltningen är kommunens största förvaltning och ansvarar för att ge borlängeborna god vård, omsorg och service. Omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och ansvarar för verksamheter inom äldreomsorg och LSS.
Verksamheten står nu inför ett spännande utvecklingsarbete med fokus på hållbarhet, samverkan och nya arbetssätt där du får en viktig roll i att driva arbetet framåt mot förbättrad kvalitet.
Rehabiliteringsverksamheten är idag organiserad i tre grupper: kommunrehab, borlängerehab och utbildning och kompetens. Kommunrehab ansvarar för kommunens särskilda boenden, LSS-boenden (grupp och servicebostäder) samt boenden inom socialpsykiatrin. Borlängerehab ansvarar för ordinärt boende, korttidsboende samt växelboende. Gruppen utbildning och kompetens ansvarar för förflyttningsutbildning och här finns också kommunens syn- och hörselinstruktör.
Arbetsuppgifter
Som enhetschef ingår du i HS-ledningsgrupp tillsammans med ytterligare två HS enhetschefer, samt specialistfunktioner som MAR, MAS, utvecklare och metodstöd organiserade under HS-verksamhetschef.
I rollen har du personalansvar för cirka 37 medarbetare: arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistenter samt en administratör.
Du har personal- och budgetansvar för rehabenheten. I uppdraget ingår även övergripande ansvar för patientsäkerheten samt att bidra till helheten inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde.
I uppdraget ingår att leda, utveckla och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet, samverkan och hållbara arbetssätt. Du arbetar aktivt med förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbete för att möta verksamhetens och framtidens behov.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
* Legitimation arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast
* Mångårig erfarenhet av kliniskt arbete som legitimerad inom rehabilitering
* Erfarenhet av ledarskap, gärna från uppdrag som enhetschef eller annan likvärdig ledande roll
* Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med ett närvarande, öppet, tydligt och kommunikativt ledarskap. Du har förmåga att skapa förtroende och är framgångsrik i ditt ledarskap genom att vara lyhörd och inlyssnande för medarbetarnas kompetens och behov.
En viktig del av uppdraget är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att trivas, utvecklas och utföra sitt arbete med hög kvalitet. Genom ett coachande ledarskap och ett transparent förhållningssätt främjar du delaktighet, engagemang och samarbete.
I ditt arbete är du lösningsfokuserad med förmåga att arbeta självständigt och du står stadigt och är lojal i fattade beslut. Du ser till helheten i prioriteringar och beslut och du driver utvecklingsprocesser framåt med engagemang genom att främja samarbete och en positiv arbetsmiljö där människor kan växa och lyckas tillsammans.
Meriterande kvalifikationer:
* Erfarenhet av arbete i roll som innefattat personal, arbetsmiljö och budgetansvar
* Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete
* Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Borlänge kommun tillämpar kompetensbaserad rekryteringsmetod och du kommer få svara på urvalsfrågor när du skickar in din ansökan. Frågorna är ställda utifrån kvalifikationerna för tjänsten och svaren utgör bedömningsgrund för det första urvalet. Som en del i urvalsförfarandet använder vi i denna rekrytering även tester.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328718".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
781 81 BORLÄNGE
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Gulé Öncü gule.oncu@borlange.se
