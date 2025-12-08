Servicechef
2025-12-08
Har du erfarenhet av tekniskt servicearbete och ledarskap - och vill leda ett team inom framtidens energilösningar?
Åt kunds räkning söker vi nu en Servicechef till Kista som vill ansvara för och utveckla servicenheten med tekniker som arbetar med batterilösningar, solcellssystem och växelriktare. Ansök redan idag!
Som Servicechef får du ett helhetsansvar för planering, koordinering och utveckling av serviceorganisationen. Du leder ett team av tekniker och säkerställer att installationer, serviceärenden och felsökningar genomförs med hög kvalitet och effektivitet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Personalansvar för service- och fälttekniker
Planering och koordinering av dagliga uppdrag samt resursfördelning
Operativt stöd med tekniska frågor och problemlösning
Kundkontakt vid ärenden, uppföljningar och garantiärenden
Vem söker vi?
Vi söker dig som har både teknisk kompetens och ett tryggt ledarskap. Du motiverar, coachar och skapar tydlighet för dina tekniker - samtidigt som du har förståelse för komplexa energisystem.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av arbete inom batteri, solceller, växelriktare eller närliggande teknikområden
Stark problemlösningsförmåga och strukturerat arbetssätt
God kommunikativ förmåga och vana vid kundkontakt
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande: teknisk utbildning inom el, energi eller liknande (t.ex. elbehörighet )
Som person trivs du i en kombinerad operativ och strategisk roll där du får driva utveckling, skapa engagemang och säkerställa hög leveransstandard.
Vi erbjuder:
En viktig chefsroll inom en framtidsbransch
Möjlighet att bygga, utveckla och påverka serviceorganisationen
Engagerade kollegor och ett företag i stark tillväxt
Trygg arbetsgivare och moderna lokaler i Kista
30 dagars semester och bonussytem Ersättning
