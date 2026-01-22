Servicearbetare till Brand
Vill du arbeta med förebyggande brandskydd i en varierad roll där säkerhet står i fokus? Nu söker vi en servicearbetare till LKAB Brand.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Nu söker vi en servicearbetare till LKAB Brand. Arbetsområdet är LKAB:s industriområde Vitåfors, både ovan och under jord. Resor till LKAB:s anläggningar i Luleå kan förekomma.
I rollen arbetar du med förebyggande och avhjälpande brandskyddsarbete, såsom brandskyddskontroller, kontroll och underhåll av brandsläckare, brandlarm och övrigt räddningstjänstmaterial. Arbetet omfattar även service- och montagearbeten, samt att hålla utbildningar inom brandskydd. Du planerar uppdragen tillsammans med arbetsplatsen, men ansvarar själv för att planera och strukturera ditt arbete. Arbetet är varierande och utförs till stor del ute i anläggningarna.
I tjänsten kommer du även att ha möjligheten att verka i LKAB:s släckande styrka som brandman eller brandbefäl.
Det här har du med dig
Arbetet kräver att du har ett högt säkerhetstänk, är ansvarstagande och arbetar med ordning och reda. Du planerar och strukturerar din arbetstid effektivt utifrån uppdraget. Du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du uppfyller även medicinska och fysiska krav motsvarande brandman för att ingå i LKAB:s industriräddningstjänst.
Vi förväntar oss att du har:
- B-Körkort för manuell växellåda är ett krav, C-körkort är meriterande
- Godkända gymnasiebetyg (krav)
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav)
- Anläggningskännedom om gruva och/eller verk är meriterande
- Erfarenhet eller utbildning inom brandskydd eller räddningstjänst är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmberget/Gällivare
Omfattning: Heltid, dagtid mån-fre
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Produktionschef Björn Aspholm, bjorn.aspholm@lkab.com
, tel: 072 - 328 3467
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
