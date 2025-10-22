Service Manager till Bankgirot
Ants Akademiskt Nätverk av Tekniska Studenter AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ants Akademiskt Nätverk av Tekniska Studenter AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi på Bankgirot har gjort ett aktivt val att ta ansvar för något större än oss själva: Sveriges betalsystem. Sedan 1959 har våra produkter påverkat miljoner människors liv varje dag. Vi är i en omvandling där tjänsteleveransen spelar en avgörande roll. Nu söker vi en Service Manager till gruppen Technology Security inom Infrastructure Services.
Om rollen
Som Service Manager inom Technology Security har du ett övergripande ansvar för att utveckla och driva en tjänstebaserad IT-leverans. I nära samarbete med leverantörer, interna kravställare och det egna teamet fokuserar du på kvalitet, stabilitet och säkerhet för våra IT-tjänster. Du har även det finansiella ansvaret i form av budgetering och prognostisering inom ditt tjänsteområde.
Det här är en roll för dig som är tillräckligt erfaren att axla ett stort ansvar, men fortfarande är nyfiken på att växa i rollen. Här får du påverka och forma arbetssätt i en fas där mycket fortfarande växer fram.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en miljö där stabilitet möter förändring och där långsiktighet, struktur och utveckling går hand i hand. Du ser värdet av att skapa pålitliga och effektiva IT-leveranser och har förmågan att omsätta tekniska utmaningar till praktiska lösningar. Du är kommunikativ och har en pedagogisk förmåga att förmedla IT-koncept till icke-tekniska personer. Du är van att samarbeta med många parter och trivs i rollen som samordnare och kravställare.
Du har troligen:
Minst 3-5 års erfarenhet av en liknande roll inom en regulatorisk verksamhet
Erfarenhet av att bygga, förvalta och utveckla tjänstebaserad IT-leverans i en hybrid leveransmodell
Teknisk förståelse inom IT-säkerhetstjänster
Erfarenhet av att arbeta med IAM, IGA och IdP-lösningar, med förståelse för behörighets- och identitetshantering, autentisering, åtkomststyrning och säkerhetsprotokoll
Ett utvecklande arbete med bra förmåner
På Bankgirot stöttar vi varandra och firar framgångar tillsammans. Vi tror att när människor mår bra och har balans i livet, levererar vi vårt allra bästa. Därför satsar Bankgirot stort på hälsa, välmående och generösa förmåner som bidrar till både trivsel och hållbarhet i arbetslivet.
Hos oss blir du en del av en stabil och samhällsviktig verksamhet med starkt fokus på teknik, säkerhet och tillförlitlighet. Du får arbeta nära både verksamheten och beslutsfattare, med möjlighet att påverka hur infrastrukturen och tjänsteleveranserna formas framåt.
Intresserad?
I denna rekrytering samarbetar Bankgirot med Ants Tech Recruiters. Vid frågor eller funderingar, kontakta Ellika Ulltin på ellika.ulltin@ants.se
eller 072-230 00 28. Urval sker löpande - så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Övrig information Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i den här rekryteringen. Tjänsten är en tillsvidareanställning baserad i Liljeholmen, Stockholm.
Innan anställning beslutas genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) om tjänsten innebär arbete med säkerhetsklassade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ants Akademiskt Nätverk av Tekniska Studenter AB
(org.nr 556653-6230), https://ants.se/ Arbetsplats
Ants Jobbnummer
9569923