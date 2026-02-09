Service Desk Technican till Eurenco
2026-02-09
"Varmt välkommen att bli en del av oss på Eurenco i Karlskoga.
Här arbetar du i ett engagerat team i en verksamhet med ett viktigt uppdrag, där IT spelar en avgörande roll i vardagen. Tjänsten passar dig som vill arbeta nära verksamheten och bidra med stabilt och pålitligt IT-stöd. Vi ser fram emot din ansökan." - Jeremy Maton, Service Desk Manager, Eurenco
Eurenco är ett bolag med lång industriell tradition och ett tydligt uppdrag. Här kombineras avancerad teknik med höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Verksamheten är internationell, men samtidigt starkt förankrad lokalt, med produktion och specialistkompetens samlad på plats i Karlskoga.
I en miljö där produktion, säkerhet och teknik är tätt sammanflätade spelar IT en avgörande roll. Det handlar inte bara om system och utrustning, utan om att skapa förutsättningar för att hela verksamheten ska fungera effektivt och säkert.
Som Service Desk Technician har du ett tydligt fokus på användarnära IT-support och klienthantering, där stabil drift och service i vardagen är i centrum. Du ser till att medarbetarna har fungerande verktyg och att tekniken stödjer arbetet snarare än hindrar det. Rollen är praktisk, varierad och tydligt verksamhetsnära.
Din roll i vardagen
Arbetet som Service Desk Technician innebär daglig kontakt med användare på siten i Karlskoga, främst via second line support, men även first line vid behov. Det är ett arbete som kräver både teknisk kunskap, en god känsla för service och samarbete samt förståelse för vikten av att snabbt skapa lösningar som gör att arbetet kan fortsätta.
Samtidigt ger rollen en bred inblick i hur IT samverkar med andra delar av organisationen. Du får en helhetsförståelse för verksamheten och blir en naturlig del av det dagliga flödet på anläggningen.
IT-organisationen på Eurenco är internationell och består av medarbetare i flera länder. Samarbetet sker över landsgränserna och engelska är det gemensamma språket i teamet. Som Service Desk Technician i Karlskoga är du en del av detta sammanhang, samtidigt som du har din bas nära produktionen och användarna på plats.
En arbetsplats med ansvar och långsiktighet
Att arbeta på Eurenco innebär att vara del av ett bolag med ett tydligt samhällsansvar. Här finns en stabil grund, långsiktighet och en stark teknisk kultur. För dig som vill arbeta med IT i en miljö där ditt arbete har betydelse, och där teknik används med ett tydligt syfte, erbjuder Eurenco i Karlskoga en operativ roll som kombinerar ansvar, närhet till den lokala verksamheten och kunskapsutbyten i internationellt samarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ge dagligt IT-stöd till användare på Eurencos produktionssite i Karlskoga.
- Säkerställa drift och funktion av arbetsstationer, skrivare och användarutrustning.
- Installera, konfigurera och underhålla datorer samt tillhörande IT-miljö.
- Hantera användarkonton, behörigheter och åtkomst till system.
- Felsöka incidenter och identifiera återkommande problem samt bidra med förbättringsförslag.
- Dokumentera arbetssätt, rutiner och supportprocesser inom IT.
- Arbeta med inventering och uppföljning av IT-utrustning.
- Bidra till ökad medvetenhet kring IT-säkerhet i organisationen.
- Samverka med IT-kollegor i ett internationellt team.
Du tillhör Eurencos IT-organisation, Information Systems Department, och blir en del av CIO-organisationen som består av cirka 20 medarbetare fördelade mellan Sverige, Frankrike och Belgien.
Rollen är placerad på produktionssiten i Karlskoga och du rapporterar till Service Desk Manager Jeremy Maton.
Vad vi söker hos dig:
För att lyckas i rollen behöver du trivas i en verksamhetsnära roll och vara en serviceinriktad och ansvarstagande person. Du trivs i att dela med dig av din kunskap och lyfta andra samtidigt som du motiveras av att självständigt ta initiativ till förbättring och lösningar. Med ett strukturerat arbetssätt och ett lugnt förhållningssätt bidrar du till att skapa stabilitet i vardagen och ett IT-stöd som fungerar för hela verksamheten.
- Eftergymnasial IT-utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet.
- Erfarenhet av arbete inom IT-support eller service desk.
- Vana att arbeta i Windows-miljö och med användarkonton och behörigheter.
- Goda kunskaper inom MS Office
- Grundläggande förståelse för IT-säkerhet och nätverk.
Då engelska är det gemensamma språket i teamet är mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, ett krav. Svenska är meriterande och används i den dagliga kontakten med verksamheten på plats i Karlskoga.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Eurenco valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult
Emma Domare, emma.domare@axoconsulting.se
eller på 072-398 02 67
Försvarsindustrin ställer höga krav på säkerhet. Tjänsten kräver att du genomgår bakgrundskontroll och säkerhetsprövning. Detta kan också medföra vissa krav på medborgarskap.
Skicka gärna in din ansökan redan idag eller 1 mars. Urval sker löpande under ansökningsperioden så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och tillträde sker enligt överenskommelse.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
