Service Crew / Reception och konferens (sommarvikariat) - Nordic Choice Commercial Services AB - Receptionistjobb i Stockholm

Nordic Choice Commercial Services AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-04-07Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Nordic Choice Hotels. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 13.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!Som en del av vårt Service Crew är det Du som hälsar på och möter våra gäster först av alla när du är i receptionen, det är Du som skapar den minnesvärda ögonblick i lobbyn för gästen som bara ville köpa en kaffe, det är Du som hjälper en föreläsare att få igång projektorn när han är som mest stressad 5 minuter innan mötet drar igång, och det är Du som får en idé att bygga världens högsta popcorntorn i vår bankettsal!Din bas är i receptionen men hos oss får du en unik möjlighet att hjälpa till både här och där. För hos oss på Quality Hotel Globe hjälps vi åt och vi når resultat tillsammans. I receptionen kommer du bland annat jobba med att checka in- och ut våra fantastiska gäster, svara i telefon, ta emot bokningar, stämma av ankomstlistor, arbeta med fakturering, förbereda för grupper och massor av andra administrativa uppgifter, men du får även möjlighet att arbeta i drift som konferensvärd.Serviceminded och lösningsorienterad, är det just Dig vi söker? Sök innan sista ansökningsdag 3 maj 2021. Tjänsten är ett sommarvikariat på ca 50% med chans till förlängning! Lön och tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd på dagar, kvällar och helger.Cenium-vana är meriterande.QUALITY HOTELTM GLOBE - For meetings that matter.Quality Hotel Globe är en bubblande mötesplats i södra Stockholm, endast tio minuter från Stockholms Central. Med våra 527 rymliga hotellrum och 18 konferensrum är vi Stockholms tredje största konferenshotell. Hos oss är det mötet som är viktigast. Mötet mellan två kollegor som får en snilleblixt tillsammans, mellan föräldrar och barn som skrattar så de kiknar och mellan jobbarkompisar som delar samma vision. Mötet mellan oss och dig. Ögonblick som verkligen betyder något.På Quality Hotel får varje medarbetares personlighet skina, och det återspeglas i det arbetet vi gör. Vi gör allt vi kan för att gästens vistelse ska bli så bra som möjligt - för den som håller i en konferens eller för den som bara vill njuta av lite kvalitetstid med familjen. Vi älskar att göra det lilla extra så att våra gäster kan luta sig tillbaka, vara tillsammans och avsätta tid för de små ögonblicken i vardagen - de som verkligen betyder något.Quality Hotel är en av Nordens största hotellkedjor med 60+ hotell i Sverige, Norge och Danmark. Quality Hotel är en del av Nordic Choice Hotels, tillsammans med kedjorna Clarion Hotel och Comfort Hotel. Välkommen till vår stora familj!Varaktighet, arbetstid2021-04-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-03Nordic Choice Commercial Services AB5677419