Service Area Manager Food Processing
Afry AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-09-10Beskrivning av jobbet
Sveriges livsmedelssystem genomgår en teknikdriven omställning, där framtidens producenter av mat är de som lyckas göra mer med mindre. AFRY är vi en nyckelpartner i denna omställning, där teknik, hållbarhet och innovation går hand i hand.
Vill du vara med och forma framtidens livsmedelsindustri?
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad och som vill leda ett team som tillsammans utvecklar, designar och implementerar tekniska lösningar som gör processtegen i livsmedelsindustrin mer effektiva, resursoptimerade och hållbara. Hos AFRY blir du en del av ett tvärdisciplinärt team med stark teknikhöjd, entreprenörsanda och ett gemensamt mål: att skapa lösningar som gör världen bättre.
Brinner du både för att utveckla affärer och att coacha medarbetare att växa till sin fulla potential? Har du en bakgrund inom livsmedelsbranschen och vill vara del i utvecklingen och uppskalningen av framtidens mat??
• Perfekt, då har vi rollen för dig!
Vi söker en engagerad och entusiastisk ledare till vårt härliga Food Processing gäng.
Hos oss väntar en spännande resa, välkommen att hänga med!
Om rollen
I rollen som Service Area Manager Food Processing har du resultat- och personalansvar för ett team på 21 medarbetare. Teamet har en bred och djup erfarenhet från livsmedelsproduktion, med spetskompetens inom processteknik, projektledning och livsmedelssäkerhet. Hos oss arbetar du med kunniga och engagerade kollegor, inklusive experter med nyckelkompetens i utveckling av både recept och produktionsprocesser.
Vi driver projekt som på olika sätt bidrar till att accelerera omställningen mot en mer hållbar mat- och livsmedelsproduktion - exempelvis genom att hjälpa våra kunder skala upp sin verksamhet, bygga nya produktionsanläggningar eller effektivisera och digitalisera befintliga processer.
Rollen ger dig stor frihet och ansvar, samt goda möjligheter till utveckling i en stimulerande miljö där affär, teknik och hållbarhet går hand i hand.
Du kommer bli en viktig del i vår affärsenhets ledningsgrupp, där vi tillsammans har stort fokus på att vidareutveckla och leda en långsiktigt hållbar organisation med hög kompetens och leveransförmåga, vilket omfattar målinriktat arbete med allt från tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning till rekrytering och utveckling av våra medarbetare.
Placering är flexibel, då rollen innebär personal i både Malmö och Stockholm .Kvalifikationer
För denna tjänst ser vi att du har mångårig erfarenhet från livsmedelsindustrin, är en fena på att göra affärer och är väl införstådd i livsmedelsbranschens utmaningar. Du har tidigare visat prov på ett gott ledarskap och kan på ett naturligt sätt engagera och motivera. Vi värdesätter att du har ett stort kontaktnät inom livsmedelsbranschen och erfarenhet av produktion och investeringsprojekt.
En ingenjörs- eller naturvetenskaplig examen inom kemi, bioteknik, livsmedelsteknik eller liknande relevant område.
Gedigen erfarenhet från livsmedelsindustrin, gärna med erfarenhet från ledande roller inom livsmedels-, process- eller bioteknikindustrin
Du får gärna ha drivit investeringsprojekt både i Sverige och internationellt.
Förmåga att uttrycka dig obehindrat i engelska och svenska, i både tal som skrift.
Arbetserfarenhet i ledande position
Erfarenhet av konsultverksamhet
God insikt i certifieringar, hygienkrav och regulatoriska frågor inom livsmedelsproduktion.
Stort engagemang och drivkraft
Ytterligare information
För alla våra medarbetare på AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med framåtanda. Vårt arbete med mångfald är också ständigt pågående, där en mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika på marknaden.
Vi satsar på våra medarbetare och har individuella utvecklingsplaner och erbjuder möjligheter för utvecklande kurser och certifieringar inom ramen för respektive tjänst och karriärsmål. Kanske är det detta som gör att vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare?
Sista dag för ansökan är 2025-09-15.
Vi ber om överseende, på grund av semestertider så kan återkoppling dröja något.
Kontaktuppgifter
Katrin Hedvall, rekryterande chefkatrin.hedvall@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12443M". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9503056