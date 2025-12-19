Service Area Manager Electrical Engineering
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.
Public & Commercial Places Sweden är ett affärsområde inom AFRY som skapar hållbara, säkra och innovativa lösningar för offentliga och kommersiella miljöer. Vi arbetar med allt från sjukhus och högsäkerhetsanläggningar till infrastruktur och försvarsprojekt. Vår styrka ligger i att kombinera teknisk spetskompetens med projektledning och rådgivning för att leverera högre kundvärde. Genom nationell styrning, standardiserade arbetssätt och strategin Unlocking AFRY 2025-2028 fokuserar vi på lönsamhet, kvalitet och långsiktig konkurrenskraft.Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning av jobbet
Vill du ta ledningen och utveckla framtidens elektriska lösningar? Som Service Area Manager för Electrical Engineering West får du en strategisk och operativ roll med stort ansvar och många kontaktytor. Du leder serviceområdets verksamhet och ansvarar för:
Strategier, lönsamhet och resultat
Kvalitet, personal och kompetensutveckling
Kundrelationer och affärsutveckling
Du är en närvarande ledare som ser och hör dina medarbetare och får dem att växa. Rollen kombineras med att du själv är aktiv i projekt, exempelvis som uppdragsledare eller specialist.
I din chefsroll ingår även att:
Utveckla serviceområdet i samarbete med övriga enheter inom regionen
Bidra till affärsområdets långsiktiga utveckling
Motivera och vidareutveckla medarbetare genom ett modernt och coachande ledarskap
Bygga team och skapa tydlighet kring gemensamma målKvalifikationer
Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med ett inspirerande ledarskap. Du är kommunikativ, resultatorienterad och trivs med att bygga relationer och motivera ditt team mot gemensamma mål.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av ledarskap inom teknisk verksamhet, gärna från liknande roll
Högskoleutbildning inom teknik eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Systemvana i Office 365 och affärssystem
Inkluderande och utvecklingsinriktat ledarskap
Samarbetsförmåga och god kommunikation
Resultatorientering och drivkraft att nå mål
Meriterande:
Erfarenhet av projektledning och affärsutveckling
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet från serviceområdet eller tekniska konsultbolag
Certifiering inom projektledning eller ledarskap
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Kontaktuppgifter för frågor:
Horacio Ferreira, rekryterande chef
• 46 105053025horacio.ferreira@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
