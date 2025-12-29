Service
2025-12-29
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Luleås sushirestaurang Kazoku, belägen mitt i centrala stan!
Vi söker två servitör/servitris med minst 1 års erfarenhet på mellan 60%-80% procent tjänstgöring och extra . Du som söker ska vara lyhörd, flexibel, stresstålig och positiv. Du ska gilla att arbeta med människor och att leverera service som skapar en måltidsupplevelse.
Tjänsterna besätts löpande, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Hör av dig på email kazoku.lulea@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: Kazoku.lulea@gmail.com Omfattning
