Serves/barista

Caffè L'Antico AB / Servitörsjobb / Stockholm



Vi söker barista & serveringspersonal till vårt café
Älskar du kaffe, människor och ett högt tempo? Då kanske du är den vi söker!
Vi är ett etablerat café med en varm och välkomnande atmosfär där kvalitet, service och upplevelse står i fokus. Hos oss kompletteras kaffet även med servering av vin och öl i en avslappnad miljö.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och arbeta med både barista och servering.

2026-04-21

Om tjänsten
Som barista och serveringspersonal hos oss kommer du att:
Tillaga kaffe och drycker med hög kvalitet

Servera vin och öl på ett professionellt sätt

Ge personlig och varm service till våra gäster

Arbeta med servering, kassa och daglig drift

Bidra till en positiv stämning i teamet

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från café, restaurang eller service (meriterande men inget krav)

Är social, stresstålig och gillar att arbeta i team

Har ett genuint intresse för service (och gärna kaffe eller dryck)

Är flexibel och kan arbeta både vardagar och helger

Har kunskap om alkohollagen (meriterande)

Är minst 20 år

Vi erbjuder:
En härlig arbetsplats med familjär känsla

Möjlighet att utvecklas inom kaffe och service

Ett varierande arbete i ett högt tempo

Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss - vi ser fram emot att höra från dig!
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid / Heltid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: Espresso@caffelantico.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis-Barista".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Caffè L'Antico AB (org.nr 559169-0556)
Dalagatan 58 (visa karta)
113 24  STOCKHOLM

Jobbnummer
9868301

Prenumerera på jobb från Caffè L'Antico AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Caffè L'Antico AB: