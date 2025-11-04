Seo-Specialist Till Media4you
2025-11-04
Är du en SEO-expert som brinner för att skapa resultat och driva digital tillväxt? MEDIA4YOU söker nu en SEO-specialist på heltid i Kalmar, en nyckelroll där du får utveckla och optimera företags webbnärvaro för framtiden.Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
MEDIA4YOU är en digital & modern fullservicemediebyrå med rötterna i Kalmar och hjärtat i den digitala framtiden. Vi hjälper företag att maximera sin digitala synlighet och lönsamhet via datadrivna strategier, kreativt annonsinnehåll och smart teknik. På MEDIA4YOU arbetar vi i gränslandet mellan strategi, kreativitet och teknik - alltid med ett tydligt mål: att skapa digital tillväxt som gör skillnad. Nu söker vi en SEO-specialist som vill vara med och forma nästa kapitel i våra kunders framgångshistorier.
Som en del av vårt Strategy-team är du den som ser till att varje detalj från struktur och innehåll till teknisk prestanda samverkar för att skapa synlighet, relevans och konvertering.
Arbetsuppgifter Utveckla, implementera och optimera SEO-strategier för kunder inom olika branscher.
Genomföra sökordsanalyser, konkurrentbevakning och utforma länkstrategier med fokus på mätbara resultat.
Samarbeta med Creative-teamet för att skapa innehåll som driver trafik och konverteringar.
Arbeta med on-page och teknisk SEO, inklusive struktur, metadata, Core Web Vitals och spårning i samarbete med Tech-teamet.
Följa upp och analysera resultat via Google Search Console, Analytics, Ahrefs, Semrush och Looker Studio.
Presentera insikter och strategiska rekommendationer i kundmöten, rapporter och workshops.
Krav Du har tidigare erfarenhet av SEO-arbete, gärna från byrå eller komplex webbmiljö
Du har teknisk kompetens inom kod och en god förståelse för hur sökmotorer arbetar
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift
Avklarad gymnasieexamen
B-körkort
Meriterande
Innehar du någon av nedanstående kompetenser eller erfarenheter ser vi det som meriterande:
Erfarenhet av Googles egna system, t.ex. Tag Manager
Vana av att arbeta med verktyg som Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, Search Console och Google Analytics
Har du bakgrund inom frontend-utveckling är det ett stort plus i kanten
Vi söker dig som...
Triggas av att se trafiken öka, rankingarna stiga och vet hur man förvandlar data till strategi och strategi till resultat. För att lyckas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs med att lösa problem och hålla dig uppdaterad om SEO-trender och algoritmförändringar. Du tar ansvar för kvalitet, är noggrann i ditt arbete och trivs i en miljö där teknik och kundnytta står i centrum.
Din drivkraft är utveckling - både av dig själv och de webbplatser du arbetar med. Oavsett bakgrund eller erfarenhetsväg värderar vi rätt inställning och viljan att göra skillnad tillsammans med vårt team.
Vi erbjuder dig Möjligheten att arbeta med starka varumärken och ambitiösa företag som vill växa.
Ett nära samarbete mellan våra fyra kärnområden: Strategy, Creative, Tech och Studio.
En modern arbetsmiljö där du får frihet, ansvar och plats att påverka.
Tillgång till de senaste verktygen, kontinuerlig fortbildning och kollegor som älskar att nörda ner sig i både siffror och idéer.
En kultur där nytänkande, kvalitet och passion för resultat är en självklar del av vardagen.
Goda utvecklingsmöjligheter för den som visar framfötterna
Övrigt om tjänsten
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Arbetstider: Vardagar 08.00 - 17.00
Placering: Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Vänligen notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
På grund av teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmars partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos Media4You, och det är också de som blir din arbetsgivare om du får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig.
