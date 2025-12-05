Seniora IT-profiler till Done IT Konsult!
Vill du arbeta med komplexa och samhällsviktiga IT-miljöer? Done IT Konsult söker dig med senior erfarenhet inom IT-infrastruktur - oavsett om din specialistkompetens ligger inom Drift, Nätverk eller om du är en kunnig Generalist/IT-Tekniker som vill arbeta med stort eget ansvar!
OM TJÄNSTEN
Done IT Konsult är en helhetsleverantör som erbjuder smarta, moderna och innovativa företagslösningar inom hela IT-spektrat. De är experter på att skapa affärsvärde och hjälper kunder att bli kostnadseffektiva genom att förenkla och förbättra deras lösningar - från säker IT-drift och molntjänster till nätverk och säkerhetssystem. De lägger stor vikt vid hög kvalitet, stort engagemang och närhet till kunderna för att säkerställa en trygg, säker och smidig vardag. Genom att ha all kompetens inhouse kan de erbjuda professionella verktyg och fungera som en långsiktig partner i kundernas utveckling.
Du erbjuds
Du erbjuds en spännande konsultroll hos Done IT Konsult med fokus på långsiktiga kundprojekt där du får arbeta med verksamhetskritiska och moderna IT-miljöer, med särskild inriktning mot säkerhetsbranschen/försvarsindustrin. Du blir en del av ett högkompetent team i Arboga som värdesätter engagemang och kvalitet, där du får chansen att utveckla din specialistkompetens i nära samarbete med erfarna kollegor. Arbetsplatsen präglas av hög utvecklingstakt och stor frihet att vara självgående och ta egna initiativ.
Som Senior IT-Konsult hos Done IT Konsult kommer du att spela en nyckelroll i att leverera robusta lösningar till deras kund. Dina huvuduppgifter kommer att anpassas utifrån din seniora kompetens och kan innefatta:
• Drift och Förvaltning: Säkerställa en stabil och säker drift av kundens IT-miljö, primärt inom Microsoft-miljön
• Nätverkslösningar: Konfiguration, underhåll och felsökning i moderna IT-miljöer
• Generalistuppdrag: Bred support och tekniskt stöd, där du fungerar som en expertresurs med förmåga att snabbt sätta dig in i nya problemområden
• Stort Eget Ansvar: Du får stora möjligheter att ta egna initiativ och driva komplexa uppgifter framåt på ett självständigt sätt
Arbetet utförs 100% på plats hos deras kund i Arboga, med ordinarie kontorstider (kl. 8-17, viss flex finns).
VI SÖKER DIG SOM
• Är en senior IT-profil - troligen med 5-10 års erfarenhet inom relevanta områden (Drifttekniker, Nätverksspecialist, IT-Tekniker eller Generalist) och som är en självgående expert som kan ta dig an komplexa uppgifter och se till att de blir slutförda.
• Har utbildning inom nätverk- och teknikområdet eller motsvarande kunskap förvärvad i arbetslivet
• Talar och skriver obehindrat på svenska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Microsoft-miljön (Drift)
• Erfarenhet av att arbeta med nätverksutrustning från leverantörer som t.ex. Cisco eller Palo Alto
• Erfarenhet av arbete med nätsäkerhet
• Erfarenhet av arbete inom säkerhetskänslig verksamhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Social
• Stabil
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Done IT Konsult här! Ersättning
