Seniora Ingenjörer till AQ Engineering Göteborg
2026-01-16
Vi söker flera nya medarbetare för uppdrag till våra kunder i Göteborg.
Som ingenjör hos oss på AQ Engineering ges du möjligheten att jobba direkt mot våra kunder och projekt inom bland annat försvars-, flyg- och fordonsindustrin. Vi har även många spännande utvecklingsprojekt som sker i samarbete med flera av våra andra bolag inom koncernen.
Just nu söker vi seniora ingenjörer med olika bakgrunder inom följande områden:
Systemingenjör: Som systemingenjör kommer du att vara ansvarig för att utveckla och optimera systemlösningar för olika fordon och tekniska produkter. Dina arbetsuppgifter kan innefatta systemintegration, prestandaanalys och att säkerställa att systemen uppfyller de krav som ställs inom branschen.
Mekanikkonstruktör: I rollen som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta med design och utveckling av mekaniska komponenter. Det kan inkludera allt från strukturell design till materialval och prototyptestning.
Teknisk projektledare: Som teknisk projektledare leder du utvecklings- eller leveransprojekt med fokus på både teknik och resultat. Du ansvarar för planering, koordinering och uppföljning av projektets aktiviteter samt säkerställer att tid, budget och tekniska krav uppfylls.
SQA/SQE: Som SQA/SQE arbetar du med att säkerställa och utveckla kvaliteten hos leverantörer. Du genomför leverantörsrevisioner, följer upp avvikelser och driver förbättringsarbeten för att uppnå stabila leveranser och höga kvalitetskrav.
Elkonstruktör: Denna position fokuserar på avancerad elkonstruktion, det kan inkludera val av komponenter, dimensionering av kablage, samt att ta fram produktionsunderlag som exempelvis kretsscheman, layouter, apparatlistor och förbindningstabeller.
Elektronikkonstruktörer: Som elektronikkonstruktör kommer du att vara ansvarig för design och utveckling av elektroniska komponenter och kretsar för olika produkter. Det inkluderar att optimera prestanda, hållbarhet och tillförlitlighet.
Kablagekonstruktör: Som kablagekonstruktör designar och utvecklar du kablage genom att ta fram ritningar, diskutera mest lämpliga komponenter och säkerställa att lösningarna uppfyller tekniska krav och standarder.
Expert inom KOLA: Som expert inom KOLA har du flera års erfarenhet av Volvo Group's produkthanteringssystem (PDM) som används främst inom dokumentation för olika konstruktionslösningar.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på AQ Engineering blir du en del av en växande organisation som utvecklar framtidens produkter inom bland annat försvars- och flygindustrin, automotive, energilagring och e-mobility. Vi tror på enkelhet och entreprenörskap, att lösa komplexa utmaningar på ett smart och okomplicerat sätt. Här uppmuntras du att ta egna initiativ, testa idéer i vår prototypverkstad och driva ditt eget arbete framåt. Som en del av AQ Group samarbetar du med över 9 000 kollegor runt om i världen och får tillgång till AQ Groups över 50 fabriker.
Kompetensutveckling är något AQ håller varmt om hjärtat och investerar därför i skräddarsydda kompetensutvecklingsplaner till dig som anställd. Detta ger dig möjlighet att växa inom ditt område, bredda din kompetensbas och gör dig redo för framtida utmaningar.
Vi värnar om din hälsa och trivsel genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan samt trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att göras innan anställning.
Kontaktuppgifter
Jonas Kjerling
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6965003-1793750". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
GÖTEBORG
AQ Engineering Jobbnummer
