Senior verksamhetsnära controller till Vårdens IT
2026-02-04
Är du en utvecklingsorienterad controller med gedigen erfarenhet av IT-controlling som vill vara med att utveckla och stötta IT i det nya uppdraget att leda och samordna utveckling och förvaltning av gemensamma IT-system för vård i Region Stockholm? Vi söker nu en erfaren controller med stort engagemang för IT och ett intresse för hälso- och sjukvård!
Du erbjuds
ett spännande och utvecklingsorienterat arbete på ett av världens främsta sjukhus
en miljö där vi hjälps åt, vi ser och bekräftar varandra och vi tror på en inkluderande arbetsmiljö där vi bidrar till varandras utveckling
goda möjligheter att vara med och påverka dina arbetsuppgifter och styra över din arbetsdag.
Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
I rollen arbetar du verksamhetsnära med ansvar för ekonomistyrningsfrågor och controlling av vårdens IT. Regionfullmäktige har beslutat att Karolinska Universitetssjukhuset från halvårsskiftet 2026 har det samlade ansvaret för vårdens gemensamma IT-system inom den egenägda vården. Det omfattar både befintliga system, nya utvecklingsprojekt och avveckling av gamla system. De kommande fem åren för IT kommer innebära ett omfattande generationsskifte med införandet av ett nytt huvudjournalsystem och ersättning av system inom vårdens kärnprocesser, såsom graviditets- och förlossningsvård, anestesi- och intensivvård samt inom bild- och funktionsområdet.
Då Karolinska har fått uppdraget att leda och samordna utveckling och förvaltning av gemensamma IT-system för vård i Region Stockholm rekryteras för närvarande en direktör för Vårdens IT. Tillträdande direktör kommer att bygga upp en ny organisation för den regionala IT-verksamheten inom vård där du kommer vara med och driva de ekonomiska frågorna tillsammans med IT i transformationen från en intern till en extern leveransorganisation. Du kommer självständigt driva frågor för att sätta upp en ekonomisk modell för den externa levereransorganisationen. Rollen har många kontaktytor, du ansvarar för att initiera relationer med övriga sjukhus ekonomirepresentanter och sätta upp de samverkansstrukturer som krävs för samarbetet.
Du kommer även att arbeta med fortsatt implementering av Karolinskas ekonomistyrningsmodell generellt för hela IT-verksamheten tillsammans med en controllerkollega och IT-organisationen. Du kommer att ha många kontaktytor inom organisationen, såväl inom den egna staben som med IT-verksamheten och övriga egenägda sjukhus inom Region Stockholm. För att du ska lyckas i rollen behöver du vara driven och ha förmågan att ta initiativ, självständigt initiera aktiviteter som ger resultat och leverera dessa i tid.
Du kommer organisatoriskt att tillhöra enheten Specialister och processutveckling under Stab Ekonomi och inköp och du rapporterar till chefen för Specialister och processutveckling.
Rollen är ny och kommer att formas utifrån de behov som du tillsammans med tillträdande direktör och IT-organisationen ser behövs utifrån det nya uppdraget.
Rollen inkluderar på en övergripande nivå:
Strategiskt stöd till direktör och ledningsgrupp i ekonomistyrningsfrågor
Initiera och driva projekt och aktiviteter för att bygga upp och säkerställa en god ekonomistyrning för vårdens IT samt övriga IT organisationen
Säkerställa ett väl fungerande planeringsarbete, ex. relevanta nyckeltal för vårdens IT och att det finns de rapporter som behövs för syftet i Karolinskas BI-system tableau
Kontinuerlig uppföljning av ekonomiskt utfall kopplat till vårdens IT
Sammanställa och rapportera analyser till direktör och chefer
Leverera i ekonomistabens processer exempelvis bokslut och prognos.
Anställningen gäller en tillsvidaretjänst, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi söker dig som
är proaktiv, driven och har förmågan att ta initiativ, självständigt initiera och leda aktiviteter som ger resultat samt leverera dessa i tid
har en mycket god kommunikativ förmåga och du har lätt för att förmedla och presentera information
har en mycket god analytisk förmåga, du är strukturerad och har ett gott sinne för såväl helheten som detaljer. Du är ansvarstagande, både för det egna ansvarsområdet och bidrar också till helheten
är en relationsbyggare, och då du kommer att ha mycket kontakter med verksamheten på olika nivåer är en god samarbetsförmåga avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.KvalifikationerKvalifikationer
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 HP (120 p) inom ekonomi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig, exempelvis industriell ekonomi
Erfarenhet från IT-eller tjänstebolag som business controller/controllerchef eller motsvarande roll
Erfarenhet av att ha arbetat med controlling av IT på strategisk nivå med frågor som exempelvis ekonomisk styrmodell, prismodeller och/eller internhandel
Minst fem års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete
Erfarenhet av att självständigt leda och driva utvecklingsprojekt
Flytande svenska i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i Excel samt övriga MS-Office verktyg
Erfarenhet av att kommunicera och hålla presentationer för icke-ekonomer
Meriterande:
Erfarenhet av kravställning och rapportutveckling i BI-system.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska! Ersättning
