Senior Verksamhetsanalytiker
2026-05-05
Vill du arbeta i en strategisk nyckelroll där du driver förändring i en komplex och samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en senior verksamhetsanalytiker till ett uppdrag med fokus på att etablera ett sammanhållet betalflöde inom en statlig myndighet.
Om uppdraget
I denna roll får du arbeta på strategisk nivå i ett omfattande förändringsinitiativ där verksamhet, processer och IT samverkar. Uppdraget kombinerar rollerna verksamhetsanalytiker, verksamhetsarkitekt, initiativledare och förändringsledare.
Du kommer att spela en central roll i att skapa samsyn mellan olika intressenter genom att modellera processer, informationsflöden och målbilder - och omsätta dessa i konkreta förändringsinitiativ. Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Driva utveckling av ett sammanhållet betalflöde för hela organisationen
Leda workshops och facilitera dialoger för att skapa förståelse och samsyn
Modellera verksamhetsarkitektur, informationsflöden och processer
Genomföra konsekvensanalyser kopplat till målbild och nuläge
Identifiera utvecklingsbehov inom process, organisation och IT-stöd
Utvärdera befintliga system och deras förmåga att stödja framtida behov
Ta fram roadmap för implementation utifrån värde, risk och komplexitet
Arbeta nära verksamhet, IT, arkitekter och andra nyckelroller
Vi söker dig som har:
Minst 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling
Erfarenhet av att driva utveckling av ekonomiprocesser och betalflöden
Minst 5 års erfarenhet av processutveckling i komplexa miljöer med många integrationer
Minst 5 års erfarenhet som projektledare
Minst 5 års erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet av förändringsledning (minst tre uppdrag)
Erfarenhet av effektanalys och effekthemtagning
Erfarenhet av målmodellering och målstyrning
Erfarenhet av agilt arbetssätt
Erfarenhet av modelleringsverktyg, exempelvis Sparx EA
Certifiering som verksamhetsarkitekt
Utbildning inom förändringsledning (t.ex. Prosci/ADKAR eller motsvarande)
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Dina personliga egenskaper
Stark förmåga att leda och facilitera workshops
Strukturerad och analytisk med helhetssyn
Självständig och initiativtagande
God samarbetsförmåga och kommunikativ styrka
Förmåga att skapa engagemang och delaktighet
Meriterande
Utbildning i workshopledning
Utbildning inom projektledning
Uppdragsinformation
Sista dag att ansöka är 11 maj 2026
Omfattning: Heltid
Plats: Sundbyberg (möjlighet till distansarbete finns)
Konsulten behöver kunna närvara vid introduktion och vissa fysiska möten
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
