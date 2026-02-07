Senior Utvecklare
2026-02-07
Är du en erfaren systemutvecklare som vill utveckla lösningar som verkligen gör skillnad? Vill du vara en del av ett tryggt och stabilt konsultbolag där utveckling, kvalitet och balans i livet står i centrum? Hos Agio får du arbeta nära engagerade kollegor, verksamhetsnära projekt och kunder som värdesätter långsiktiga samarbeten. Publiceringsdatum2026-02-07Om tjänsten
Som systemutvecklare hos Agio får du arbeta i uppdrag som verkligen gör skillnad där du är med och skapar smarta och hållbara IT-lösningar. Du kommer att vara en del av team där utvecklare, tekniska specialister, testare och projektledare jobbar tätt tillsammans för att leverera hög kvalitet.Här får du möjlighet att bidra i allt från nyutveckling till förbättring av befintliga system, alltid med fokus på att skapa verkligt värde för våra kunder.
Vi tror att du har erfarenhet av:
Utveckling av .NET-baserade applikationer
• NET, .NET Core, C#, ASP.NET
Microsoft SQL Server
DevOps och CI/CD
Mikrotjänstarkitektur
Frontendutveckling i moderna ramverk såsom Blazor, Vue eller React
Har du dessutom ett intresse för hur AI och automation kan effektivisera system och verksamheter? Då kommer du att trivas extra bra hos oss.
Om dig
Du har en akademisk utbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande
Minst några års erfarenhet av systemutveckling
Är van att arbeta agilt i team
Kommunicerar tydligt och trivs med nära dialog både med kollegor och kunder
Talar och skriver svenska obehindrat
Varför Agio?
Agio erbjuder dig:
Trygghet genom kollektivavtal och stabila kundrelationer
En arbetsplats som värnar om balans i livet
En personlig kompetensresa där du får utvecklas i din riktning
En platt organisation där du får stort inflytande
Ett företag som satsar långsiktigt både på dig och våra kunder
Låter det intressant?
Agio samarbetar tillsammans med OnePartnerGroup i denna rekryteringsprocess och urval kan komma att ske löpande så tveka inte men att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Peter Nilsson Sandlund, 070 549 94 82 eller peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
