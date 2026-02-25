Senior Tjänstepensionshandläggare med Lumera
2026-02-25
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En bank genomför en migrering till Lumera inom tjänstepension och söker nu en senior tjänstepensionshandläggare/försäkringsadministratör med stark systemkompetens i Lumera. Du blir en viktig del av teamet både inför och efter migreringen, med fokus på att säkra kvalitet, arbetssätt och kunskapsöverföring i samband med förändringen.
ArbetsuppgifterStötta teamet inför och efter migreringen till Lumera inom tjänstepension.
Ta fram och uppdatera instruktioner och arbetssätt kopplade till processer i Lumera.
Planera och genomföra tester inför migreringar.
Genomföra upplärning och kunskapsöverföring inom Lumera.
Bidra med verksamhets- och systemexpertis kring tjänstepension.
KravHög kompetens inom tjänstepension.
Hög kompetens inom försäkringssystemet Lumera.
Erfarenhet av testarbete kopplat till system/migrering.
Erfarenhet av att skriva instruktioner.
Erfarenhet av upplärning/utbildning och att vara bekväm med att stötta andra i Lumera.
Erfarenhet av 3:e-partsförsäkringar.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Detta är ett heltidsjobb.

Avaron AB
