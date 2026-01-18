Senior Tjänstedesigner
Avaron AB / Formgivarjobb / Göteborg Visa alla formgivarjobb i Göteborg
2026-01-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Borås
, Vårgårda
, Falköping
, Halmstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-18Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior tjänstedesigner till ett strategiskt initiativ där säker och energisnål AI ska bidra till att frigöra tid för mer kvalitativt och värdeskapande arbete. Fokus ligger på att öka nyttan för interna kunder och användare genom regelstyrda processer, kunskapsstöd och arbetsflödesautomatisering - med höga krav på datasuveränitet, etik och rättssäkerhet.
Uppdraget är en del av en förberedande fas inför ett bredare AI-strategiarbete. Målet är att skapa gemensam förståelse, riktning och arbetssätt för AI, snarare än att leverera en färdig strategi. Rollen är central för att säkerställa ett konsekvent människocentrerat, användarnära och samskapande angreppssätt i utvecklingen av AI-relaterade förmågor och initiativ.
Du arbetar i nära samverkan med interna specialister och verksamhetsrepresentanter och i relation till pågående initiativ inom digital arbetsmiljö, intern kunskapshantering och verksamhetsutveckling. Arbetet har även kopplingar till ansvarsfull AI i offentlig sektor, inklusive EU:s AI-förordning samt nationella riktlinjer för datasuveränitet och transparens.
ArbetsuppgifterGenomföra användarcentrerad analys av behov, arbetsflöden och utmaningar kopplade till verksamhetens uppdrag.
Planera och facilitera workshops, samskapande aktiviteter och förmågekartläggning tillsammans med verksamhet och specialister.
Visualisera nuläge, målbild och beroenden genom exempelvis användarresor, service blueprints och ekosystemkartläggning.
Ta fram, testa och iterera koncept, prototyper och arbetssätt i nära dialog med användare.
Säkerställa att designprinciper för begriplighet, tillit, minskad kognitiv belastning och god arbetsmiljö genomsyrar arbetet.
Bidra till att etablera strukturer för kontinuerlig feedback, lärande och effektuppföljning.
Dokumentera och presentera insikter och rekommendationer för beslutsfattare och större grupper.
Stötta organisationen i att utveckla ett mer kund-, användar- och effektfokuserat arbetssätt i nära samarbete med senior strateg och tvärfunktionella team.
KravMinst 8 års dokumenterad erfarenhet av tjänstedesign, UX-design eller motsvarande användarcentrerat designarbete.
Dokumenterad erfarenhet av strategisk och operativ tjänstedesign i komplexa organisationer.
Mycket god förmåga att genomföra och syntetisera användarinsikter, inklusive research, intervjuer, workshops, samskapande piloter och analys.
Dokumenterad erfarenhet av att mappa och visualisera användarresor, service blueprints och ekosystemkartläggning.
Erfarenhet av att facilitera workshops och samskapande processer med verksamhet, ledning och tvärfunktionella team.
Mycket god kommunikativ förmåga samt vana att presentera insikter, koncept och rekommendationer för beslutsfattare och större grupper.
Erfarenhet av fördjupat analys- eller forskningsarbete kring användarupplevelse, tillit och upplevd begriplighet i AI-baserade eller automatiserade gränssnitt, dokumenterat genom publikation, konferenspresentation eller motsvarande.
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med design i AI-nära eller datadrivna tjänster och system.
Erfarenhet av att bidra till designmognad och förflyttning av arbetssätt i organisationer.
Erfarenhet av UX writing eller arbete med tonalitet, språk och begriplighet i digitala tjänster.
Erfarenhet av arbete i stora organisationer eller verksamheter med komplex struktur och många beroenden.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7069424-1794674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9690143