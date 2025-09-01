Senior Testledare
Är du en erfaren testledare som vill bidra i spännande projekt inom högt säkerhetsklassad verksamhet?
Vi på Akkodis söker nu en Testledare Nivå 4 till ett konsultuppdrag hos en kund inom högt säkerhetsklassad miljö. Uppdraget är på 12 månader med möjlighet till förlängning och du kan vara placerad på något av kontoren i Järfälla, Solna, Malmö, Lund, Göteborg, Linköping, Karlskrona eller Karlskoga. Vi söker kandidater som kan starta snarast då löpande urval sker.
Om uppdraget
Vår kund driver avancerade IT- och systemutvecklingsprojekt i en miljö med mycket höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Du blir en nyckelperson i kvalitetssäkring och testledning, med stort fokus på Microsoft Azure Cloud och test av komplexa systemlösningar.
Rollen kräver fysisk närvaro och nära samarbete med andra team.
Din roll - Testledare Nivå 4
Som testledare kommer du att:
* Leda och koordinera testaktiviteter i större projekt
* Säkerställa kvalitet genom olika testnivåer (enhet, integration, system, acceptans)
* Arbeta nära projektledare och tekniska team för att planera och följa upp tester
* Bidra till struktur, metodik och best practice i testprocessen
* Kommunicera med både tekniska och icke-tekniska intressenter
* Driva proaktivt arbete för att identifiera risker och hitta lösningar
* God samarbetsförmåga och ledaregenskaper
* Analytisk och noggrann
* Nyfiken och initiativrik
* Förmåga att kommunicera effektivt med olika stakeholders
Varför uppdraget är spännande
* Du får arbeta i en högt säkerhetsklassad miljö med avancerad teknik
* Du leder testarbete i komplexa och kritiska projekt
* Du blir en del av ett kompetent team där samarbete och kvalitet står i fokus
* Du bidrar till samhällssäkerhet och framtidens tekniska lösningarKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom:
* Testmetoder och testnivåer (ex. enhet, integration, system, acceptans)
* Microsoft Azure Cloud-teknik
* IT-infrastruktur (meriterande)
* Projektledning (meriterande)
