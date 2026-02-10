Senior testledare - Stockholm heltid
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en senior testledare. Vår kund levererar lösningar som gör att deras kunder kan öka förändringstakt och kvalitet i sina digitala tjänster. Företagets kunder finns främst bland teleoperatörer, offentlig sektor, bank och försäkring i Sverige och Norge. Företaget har funnits sedan 1999 och består idag av ett 60-tal medarbetare.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du kommer att arbeta i varierande projekt och stå inför intressanta utmaningar för att effektivisera företagets kunders tekniska vardag.
Vår kund tror på en välplanerad kunskapsutveckling för att tillsammans kunna erbjuda det bästa inom testledning. Du kommer att erbjudas en gedigen utvecklingsresa oavsett erfarenhetsnivå och dina kunskaper kommer omvandlas till nytta som gör skillnad. Du är alltid uppbackad av erfarna kollegor samt den gemensamma kunskapen som utgör kärnan i företagets framgångar.
Du är rätt för rollen om du har utbildning på kandidatnivå och har över 3 års erfarenhet av:
Programmering (JavaScript, Java)
Enhetstestramverk (JUnit, Cucumber)
Teknisk testning
Testautomationsverktyg (Selenium, Cypress, Playwright, Test Complete, UFT)
CI/CD-verktyg (Azure DevOps, Gitlab, Jenkins)
Agila arbetssätt
Versionshantering (Git)
Meriterande är om du även har eller är van vid:
ISTQB-certifiering (om det saknas fixar vi det tillsammans)
Kunskap inom modern infrastruktur med containers/mikrotjänster (som Kubernetes plattformar)
Att ta fram teststrategier
Att coacha andra inom testautomation
Att sätta upp ramverk
Passar ovanstående in på dig och du vill vara en del av en stimulerande arbetsmiljö med högt i tak, få kontinuerlig kompetensutveckling, arbeta i projekt med teknik i framkant då är det bara att ansöka nu!
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
