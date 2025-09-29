Senior Team Coach inom Data & Analys
2025-09-29
Vi söker en Senior Team Coach inom Data & Analys till en myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag och tjänsten är på heltid
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I denna roll ansvarar du för att coacha och stödja team och individer i deras agila arbetssätt med fokus på kontinuerligt lärande och förbättring. Du kommer arbeta nära flera agila team för att utveckla effektiva processer och skapa en miljö som främjar självorganisering, samarbete och hög leveransförmåga. Rollen kräver flerårig erfarenhet av agila metoder och ramverk samt förmåga att facilitera både teamutveckling och agila ceremonier. Du fungerar även som ett stöd till ledningen i planering, koordinering och kommunikation inom projekt och bemanning.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Coacha och vägleda team och individer i agilt arbetssätt.
Arbeta med kontinuerligt lärande och förbättring.
Facilitera agila ceremonier och processer (ex. scrum och/eller kanban).
Hjälpa team att lösa problem och övervinna hinder.
Utbilda, coacha och facilitera i agila principer och metoder.
Skapa och implementera processer för agil transformation.
Leda agila ceremonier: dagliga stand-ups, sprintplanering, retrospektiv.
Följa upp teamets sprintmål och leverabler.
Stötta ledning i bemanning, planering, organisering och koordinering av möten och projekt.
Hantera kommunikation inom och mellan team.
Stötta teamets dagliga arbete.
Identifiera och hantera hinder som påverkar prestation och produktivitet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst fem års erfarenhet av att arbeta med agila metoder och/eller ramverk, såsom Scrum eller Kanban.
Minsttre års erfarenhet i rollen som Scrum Master eller i annan coachande roll inom agila team.
Minst två års erfarenhet av att arbeta med verktyg som Jira, Confluence och Miro, där du själv har skapat strukturer och väglett andra i hur verktygen används.
Erfarenhet från minst ett tidigare uppdrag där du har coachat produktägare i backloghantering och prioritering.
Minst ett års erfarenhet av att coacha team i teamöverskridande samarbeten.
Minst två års erfarenhet av att planera, leda och summera kreativa och inspirerande workshops.
En certifiering inom ett agilt ramverk, till exempel PSM I eller motsvarande.
Meriterande
Minst ett års erfarenhet av att arbeta med team i en data- och analyskontext.
Minst ett uppdrag med förändringsledning i agila transformationer.
Kunskap inom DevOps och CI/CD-principer från minst ett uppdrag.Dina personliga egenskaper
Stark kommunikativ och pedagogisk förmåga, med lätthet att förklara komplexa sammanhang på ett tydligt sätt.
Ett coachande förhållningssätt - du är lyhörd, stöttande och motiverande i ditt ledarskap.
Förmåga att skapa engagemang och bygga förtroende i team och hos enskilda individer.
En lösningsorienterad inställning med god förmåga att analysera och hantera problem.
Tålamod och uthållighet i att driva förändring över tid, även i utmanande eller komplexa miljöer. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning
