Senior systemutvecklare till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-01-27
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Järfälla
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar arbete kopplat till utveckling, vidareutveckling, underhåll och support av systemlösningar inom både projekt- och förvaltningsverksamhet. Detta inkluderar att designa, bygga, testa och förvalta applikationer för styr- och övervakningssystem. Det dagliga arbetet sker som en del av ett agilt utvecklingsteam.
Organisationen genomför ett omfattande digitaliseringsarbete för att möta framtida krav kopplade till energiomställning och ökad andel förnybar produktion, bland annat genom utveckling av metoder för simulering och styrning. I detta arbete efterfrågas en senior systemutvecklare som kombinerar aktiv kodning med ett tekniskt och teamledande ansvar.
Exempel på tekniker och plattformar som används är Python, React, FastAPI och ORM-baserade databibliotek. Arbetet bedrivs i agila team där roller som kravanalytiker, systemutvecklare och testare ingår.
Det är önskvärt att du har vana av att arbeta nära projektledare, lösningsarkitekt och produktägare.
Uppdraget kan även omfatta deltagande i andra utvecklings- och implementeringsinitiativ inom organisationens verksamhetsområden.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Bidra till att tolka arkitektur, säkerhet och designa system.
Genomföra utveckling av system, i huvudsak backend men även frontend.
Agera i rollen som scrummaster och säkerställa att teamet följer scrum-ramverket och agila principer.
Agera som scrummaster för det agila teamet, koordinera det dagliga arbetet samt förvalta backloggen i samråd med kravanalytikern och produktägare.
Konfiguration av CI/CD-miljö.
Ta fram, uppdatera och förvalta systemdokumentation.
Förekommande förvaltning så som hantera incidenter, där felsökning och buggrättning kan ingå, samt bistå i övrigt i IT-förvaltningen av våra applikationer och annat driftrelaterat arbete.
Obligatoriska krav
Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT. Eller minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet inom systemutveckling eller IT-arkitektur.
Minst 3 års erfarenhet, från de senaste 10 åren, av att ha arbetat som scrummaster i ett agilt team. Att där ha ansvarat för att facilitera agila processer, coacha teamet (minst 3 personer) och säkerställa att scrum-ramverket följs (utan formellt personalansvar) samt facilitera möten och workshops med produktägare, projektledare och andra intressenter.
Minst 5 års erfarenhet, från de senaste 10 åren av backend-utveckling. Erfarenheten ska inkludera minst 3 års erfarenhet av utveckling i Python, samt erfarenhet av minst 1 ytterligare backend-språk.
Minst 3 års erfarenhet av frontend-utveckling i React.
Meriterande krav
Har deltagit i minst ett projekt, pågående minst fem månader, inom kraftsystem (t.ex. elnät, energidistribution) under perioden 2016-2025.
Har arbetat med FastAPI och SQLAlchemy i minst 1 år (kan vara parallellt eller separat).
Erfarenhet av arbete med manuell testning och testautomatisering i minst 1 projekt. Samt har tillämpat minst 1 modernt arkitekturmönster (ex. microservices, eventdriven architecture).
Erfarenhet av att ha använt Docker och OpenShift i minst 1 projekt samt har arbetat med Pandas för databehandling i minst 1 projekt, styrkt genom kodexempel eller genom referens.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9706120