Senior systemutvecklare Optimizely
Bygg framtidens teknik med Professional Galaxy AB
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en Senior systemutvecklare Optimizely
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget avser en senior systemutvecklare kompetensnivå 4 för uppdrag med systemutveckling och systemförvaltning av kundens egenutvecklade system. Uppdraget avser främst utveckling och förvaltning av ett antal webbplatser, exempelvis en myndighets webbplats, men kan förändras över tid att även avse andra system.
Kunden har ett helhetsansvar för statens budget- och redovisningssystem och statens budget skapas och följs upp i de system som utvecklas och förvaltas. Vi arbetar med systemutveckling i Microsoftmiljö med ett agilt arbetssätt med fokus på kvalitativa systemleveranser och nöjda beställare.
Konsult kommer att arbeta i ett av våra agila utvecklingsteam. Antalet systemutvecklare, teamledare, testare och kravanalytiker är sammanlagt ca 30 personer fördelat på tre team. Teamen arbetar i nära samarbete med beställarna vilket medför att konsulten ska ha erfarenhet och kompetens kring mjukvaruarkitektur i ett agilt krav- och utvecklingsarbete.
Konsulten ska ha mångårig erfarenhet av lösningsarkitektur, strukturera och designa IT-lösningar baserat på verksamhetens behovsbild och med förutsättningar från existerande IT-tjänster i organisationen. Konsulten ska ha pedagogisk vana att förmedla sin kompetens.
Kompetens och förståelse för offentlig verksamhet är centralt för att kunna möta beställarnas krav på systemstöd.
Konsult ska vara tillgänglig för digital intervju: 2026-05-11, 2026-05-13
Ska-krav
Kompetensnivå 4 (9-12 år)
Minst 9 års erfarenhet av avancerad systemutveckling (senaste 12 åren)
Minst 9 års erfarenhet av webbapplikationer i Microsoftmiljö
Minst 9 års erfarenhet av agilt arbetssätt
Minst 6 års erfarenhet av Optimizely CMS (tidigare Episerver)
Minst 2 års erfarenhet av att designa IT-lösningar i nära dialog med beställare
Minst 2 års erfarenhet från offentlig verksamhet
God kunskap i gränssnittsutveckling och WCAG 2.2
Flytande svenska i tal och skrift
CV i Word-format (svenska)
Referensuppdrag
Skriftlig referens ska kunna lämnas senast dagen efter intervju för relevant uppdrag.
Plats
Stockholm
Distansarbete
Möjlighet till distansarbete erbjuds med begränsad omfattning (max 50%)
Tidsperiod
Start: 2026-10-01
Slut: 2028-09-30
Option: + upp till 2 år
Omfattning: 100%
Uppdragsinformation
Startdatum: 2026-10-01
Slutdatum: 2028-09-30
Sista dag att ansöka är 2026-05-03Publiceringsdatum2026-04-21
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att ansöka redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Ansök genom att bifoga:
CV (inget personligt brev)
Svar på urvalsfrågor
Urval sker löpande. Alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7611591-1959517".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
https://careers.progalaxy.se
