Senior systemutvecklare Java/Angular
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du blir en del av utveckling och förvaltning av system som stödjer hanteringen av rese- och identitetshandlingar i en samhällsviktig verksamhet. Här arbetar du nära verksamhetsbehov och omsätter dem till effektiv, kvalitetssäkrad kod i en tekniskt komplex miljö där säkerhet, stabilitet och kvalitet är centrala.
Rollen spänner över hela systemets livscykel. Du är med från vidareutveckling och tekniska vägval till förvaltning, felsökning och felrättning. Miljön omfattar tjänstebaserade lösningar, containerlösningar, databaser, certifikatslösningar samt integrationer mot utrustning och sensorer för fingeravtrycksupptagning. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta brett tekniskt och samtidigt bidra i ett område med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu utvecklar, vidareutvecklar och förvaltar system kopplade till rese- och identitetshandlingar.
Du omsätter verksamhetskrav till effektiv och kvalitetssäkrad programkod.
Du driver tekniska frågor framåt och bidrar till tekniska vägval i teamet.
Du arbetar genom hela livscykeln, från utveckling till förvaltning, felsökning och felrättning.
Du arbetar med tjänstebaserade lösningar, containerlösningar och databaser i en modern utvecklingsmiljö.
Du bidrar i lösningar som omfattar certifikatslösningar samt integrationer mot utrustning och sensorer.
KravDu har minst 8 års dokumenterad erfarenhet av arbete som systemutvecklare, och erfarenheten ska ha omsatts de 10 senaste åren.
Du har minst 5 års praktisk erfarenhet av utveckling i ett agilt arbetssätt.
Du har minst 5 års praktisk erfarenhet av att arbeta med Java, SQL-databaser och CI/CD.
Du har minst 4 års praktisk erfarenhet av Angular.
Du har minst 4 års praktisk erfarenhet av Kotlin.
Du har goda svenska kunskaper i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av certifikatshantering.
Erfarenhet av integration av utrustning och sensorer.
Erfarenhet av kommunikation över webservices och websockets.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
