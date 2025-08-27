Senior Systemutvecklare - Robotlösningar i framkant
2025-08-27
Bygg tekniken bakom nästa generations robotlösningar Vill du arbeta med avancerad teknik och utveckla framtidens robotprodukter? Trivs du i en roll där du kan bidra med djup teknisk kompetens, arbeta nära hårdvara och vara en nyckelspelare i ett högkvalificerat utvecklingsteam? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vår kund är ett svenskt teknikbolag i stark tillväxt, med en global kundbas och en ledande position inom automatiserade lösningar. Företaget utvecklar och levererar högteknologiska robotprodukter för krävande industriella miljöer. Kulturen präglas av korta beslutsvägar, teknisk excellens och en öppenhet där du får stort inflytande över både produkt och process.
Rollen som Senior Systemutvecklare
Som senior systemutvecklare kommer du att vara operativ med fokus på mjukvaruutveckling och systemintegration. Du förväntas bidra med tekniskt djup, ta ansvar för komplexa design- och implementeringsfrågor, samt agera som en naturlig kunskapsresurs i teamet.
Du samarbetar tätt med kollegor inom elektronik och mekanik för att skapa robusta, effektiva och innovativa robotlösningar. Rollen är bred och innebär att du får arbeta med allt från låg-nivånära kod till systemarkitektur och integration.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckling av mjukvara för inbyggda system (huvudsakligen i C och Python)
Driva design, implementation, testning och integration av mjukvara
Delta i systemintegration med hårdvara, elektronik och mekanik
Bidra till förbättringar av kodbas, verktyg och utvecklingsprocesser
Fungera som tekniskt bollplank för kollegor och dela med dig av din erfarenhet
Om teamet
Du blir en nyckelperson i ett engagerat och kompetent utvecklingsteam som arbetar tvärfunktionellt. Här värderas samarbete, lärande och teknisk höjd. Som senior utvecklare får du möjlighet att påverka både tekniska lösningar och arbetssätt, samtidigt som du får arbeta praktiskt med kod och teknik i framkant.
Vi söker dig som har:
Civilingenjörs-/högskoleexamen inom exempelvis inbyggda system, mekatronik, datateknik eller teknisk fysik
Minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Djup kompetens i C och/eller Python
Erfarenhet av arbete nära hårdvara och systemintegration
Förmåga att ta ansvar för tekniska helheter och bidra med senior erfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av inbyggda system, robotik eller reglerteknik
Erfarenhet av realtidsprogrammering, RTOS eller låg-nivånära utveckling
Vem är du?
Du är en erfaren systemutvecklare som brinner för teknik och komplex problemlösning. Du vill fortsätta vara operativ, men också bidra till teamets utveckling genom att dela med dig av din kunskap och driva tekniken framåt.
Vi ser att du är:
Metodisk och analytisk
Praktiskt orienterad och lösningsfokuserad
Självgående men samarbetsinriktad
Kommunikativ och prestigelös
Plats & arbetssätt
Placering: Uppsala
Arbetssätt: Office-first med flexibilitet
Förmåner
Tjänstepension
Sjukvårdsförsäkring
Hälsoundersökning & friskvårdsbidrag
Marknadsmässig lön, anpassad efter din erfarenhet
Vill du vara med och utveckla nästa generations robotlösningar - i en senior och tekniskt utmanande roll? Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
