Senior systemingenjör

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som systemingenjör inom styrsystem på Saab Advanced Programs blir du en central del i arbetet med att utveckla flygtekniska system för nästa generations svenska stridsflyg. Teamet som du blir en del av har ett brett flygtekniskt ansvar som bland annat innefattar styrsystemets arkitektur, sensorer och primärdata, design av styrlagar och flygdynamisk simulering. Du kommer att arbeta med systemutveckling inom detta komplexa område, och bidra till att utveckla teamet för att möta framtidens tekniska utmaningar. Rollen är en strategisk framtidssatsning där du får vara med från allra första början i utvecklingen av nästa generations flygplan.
Arbetsmiljön är både kreativ och tillåtande, med stort utrymme att utforska ny teknik och ta dig an tekniska utmaningar. Det är en arbetsplats där du kan påverka, utvecklas och vara del av något som byggs från grunden.
För att trivas i den här rollen behöver du ha god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du bidrar med ett naturligt ledarskapstänk och stöttar teamet i sin utveckling.Publiceringsdatum2026-04-30Profil
Vi söker dig som gillar att kommunicera med andra och jobba i team för att hitta lösningar, men har även förmåga att jobba på egen hand och leverera i tid. Du har insikter kring dina egna styrkor och förbättringsområden, är ödmjuk och har en stor nyfikenhet att lära dig nya saker.
För att lyckas hos oss tror vi att du har:
Ingenjörbakgrund (minst högskoleingenjör), gärna utbildning inom reglerteknik, farkostteknik eller annan relevant ingenjörutbildning inom teknisk fysik, elektroteknik, maskinteknik, flygteknik eller rymdteknik.
Erfarenhet av att arbeta med systemutveckling, modellering, simulering och programmering, gärna inom flygteknik
Du hanterar tekniskt och formellt språk på såväl svenska som engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.
