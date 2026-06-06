Senior SW Engineer - C++ on Embedded Linux
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-06
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Senior SW Engineer - C++ on Embedded Linux hos vår kund.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren C++-utvecklare till ett team som arbetar med applikationsutveckling för avancerade handhållna embedded-produkter. Du blir en del av ett större utvecklingssammanhang där denna roll hör hemma i applikationsteamet.
Arbetet innefattar utveckling av funktionalitet i C++ ovanpå en embedded Linux‐plattform, i en komplex produktmiljö med bred produktportfölj. Teamet arbetar agilt med verktyg som Jira, Miro och Confluence.
Vi söker dig som: Har mycket god erfarenhet av C++ och embedded Linux Är trygg i att arbeta i komplexa systemmiljöer Kan ta ansvar, driva arbete självständigt och identifiera risker Trivs i samarbete med andra team och har ett helhetsperspektiv
Uppdraget omfattar plattformsutveckling, inklusive vidareutveckling, underhåll och arbete kopplat till nya produktintroduktioner.
Övrigt Plats: Norra Stockholm Onsite: 100% initialt (ca 2 månader), därefter möjlighet till viss hybridlösning (ca 1 dag/vecka remote) Krav: Närvaro på kontor minst 4 dagar/vecka Språk: Grundläggande svenska är ett krav
Uppdragsstart: ASAP
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 12 months
Område: Sweden\Stockholms län,
Svar senast: 2026-06-14
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Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862229-2039943". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9951090