Senior Specialist Kubernetes
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-06-17
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När andra bygger appar bygger du plattformen som samhället måste kunna lita på.
Hos Migrationsverket bygger vi inte bara IT-lösningar. Vi bygger säker, stabil och modern digital infrastruktur för samhällskritiska tjänster som används varje dag.
Nu söker vi en senior specialist inom Kubernetes och containerplattformar som vill ta ett tekniskt ledarskap i vår fortsatta plattformsutveckling.
Det här är en roll för dig som vill påverka på riktigt – inte bara förvalta.
Din roll – plattform, automation och säkerhet i centrum
Som Senior Specialist inom Kubernetes och containerplattformar blir du vår tekniska expert inom cloud native och containerbaserad drift. Du arbetar nära utvecklingsteam, arkitekter och produktägare för att skapa en robust, automatiserad och säker plattform för framtidens digitala tjänster.
Du kommer att:
designa, implementera och vidareutveckla våra Kubernetes-kluster
driva arbetet inom DevSecOps och plattformssäkerhet
bygga och vidareutveckla GitOps- och CI/CD-flöden
utveckla monitorering, loggning och observability
coacha team i moderna plattformsteknologier och arbetssätt
bidra till långsiktigt hållbara, automatiserade och skalbara lösningar
Därför är den här rollen intressant
Det här är inte en roll där du endast förvaltar befintliga lösningar.
Du:
får stort tekniskt ansvar och inflytande över plattformens utveckling
arbetar i komplexa och säkerhetskritiska miljöer där teknikval spelar stor roll
är med och bygger modern infrastruktur med höga krav på tillgänglighet och säkerhet
arbetar nära engagerade specialister och utvecklingsteam med hög teknisk kompetens
får möjlighet att påverka arkitektur, arbetssätt och teknisk riktning
Läs mer om att jobba med IT hos oss: Jobba med it
Vi söker dig som...
• har ett starkt tekniskt driv och trivs i komplexa miljöer där stabilitet, säkerhet och automation är centrala delar av vardagen.
Du är analytisk, lösningsorienterad och van att ta ansvar för tekniska helheter. Samtidigt har du förmågan att göra avancerad teknik begriplig för olika målgrupper och tycker om att dela kunskap med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett gott omdöme i komplexa tekniska miljöer är centralt
Du som söker har
flerårig erfarenhet av Kubernetes i produktionsmiljö
djup kompetens inom Linux, nätverk och containerteknik
erfarenhet av Infrastructure as Code, exempelvis Terraform, Helm eller Ansible
erfarenhet av GitOps och CI/CD i moderna utvecklingsmiljöer
erfarenhet av monitorering och observability-verktyg
mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Det är bra om du har erfarenhet av
certifieringar som CKA, CKAD eller CKS
erfarenhet av OpenShift, Rancher eller liknande plattformar
erfarenhet av DevSecOps och säkerhetshärdade miljöer
erfarenhet från offentlig sektor eller andra regulatoriskt styrda verksamheter
erfarenhet av arbete med plattformssäkerhet, secrets management och policyhantering
Anställningsvillkor
Placering: Tjänsten är placerad vid någon av Migrationsverkets huvudorter: Norrköping, Stockholm, Malmö eller Göteborg.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid, kontorstider.
Distansarbete: Möjlighet till visst distansarbete finns utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning baserad på ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.
Förmåner: Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner här – Om Migrationsverket Förmåner och villkor
Ansökan: Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 12 juli 2026.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras. Tjänsten ställer krav på svenskt medborgarskap.
Vill du bygga plattformen bakom samhällskritiska digitala tjänster?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Charlott Olsson charlott.margareta.olsson@migrationsverket.se 010-4859186 Jobbnummer
9968338