Senior specialist inom automation och data readiness
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett högprioriterat transformationsprogram hos en verksamhet med stor operativ bredd och många anläggningar. Målet är att införa en ny koncerngemensam affärsplattform som omfattar ERP, TMS, CRM och BI, och samtidigt skapa bättre förutsättningar för effektiva, hållbara och datadrivna arbetssätt.
I den här rollen blir du en nyckelperson inom Data Readiness & QA. Du driver arbetet med att automatisera och effektivisera aktiviteter inför införandet av den nya plattformen, i nära samarbete med både verksamheten och programorganisationen. Du rör dig mellan strategi och hands-on implementation, och hjälper organisationen att gå från manuella arbetssätt till mer strukturerade och skalbara lösningar. Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera AI, automation och förändringsledning i en miljö där ditt arbete får tydlig effekt.
ArbetsuppgifterDu identifierar och prioriterar användningsfall inom automation, AI och data readiness.
Du designar och utvecklar automatiserade lösningar på befintlig plattform.
Du driver förflyttningen från manuella arbetssätt till mer strukturerade och automatiserade processer.
Du bygger upp uppföljning och monitorering för både förberedande aktiviteter och systemanvändning efter införandet.
Du leder förändringsarbete för att skapa förståelse, acceptans och faktisk användning av nya arbetssätt.
Du samordnar tekniska och verksamhetsnära intressenter och skapar engagemang kring lösningarnas värde.
Du bidrar både strategiskt och operativt för att säkerställa långsiktigt hållbara och skalbara lösningar.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av att leda use case inom automation, AI och/eller data.
Du har mycket god kommunikativ förmåga och är van att arbeta med både tekniska och verksamhetsnära intressenter.
Du har erfarenhet av kravinsamling och behovsanalys i komplexa organisationer.
Du har erfarenhet av förändringsledning, särskilt kopplat till införande av nya arbetssätt eller tekniska lösningar.
Du har erfarenhet av RPA-lösningar.
Du har praktisk erfarenhet av design och implementation av LLM-arkitekturer.
Du har erfarenhet av att bygga och implementera retrieval pipelines, inklusive embeddings, indexering, agentic retrieval, orchestration och cross-encoders.
Du har praktisk erfarenhet av att utveckla agentbaserade arbetsflöden.
Du har mycket goda kunskaper i SQL och/eller Python.
MeriterandeDu har erfarenhet av arbete i eller i anslutning till ERP-projekt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
