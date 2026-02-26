Senior Software Developer
Om kundföretaget
Vill du bidra till nästa steg i bilindustrins digitala transformation? Vi söker nu en Senior Software Developer till ett globalt bolag inom fordonsindustrin.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
I rollen som Senior Software Developer blir du en central del av ett internationellt, högkompetent team som utvecklar en moln-native plattform av produktionsklass - en kontrollplan för företagets infrastruktur och digitala tjänster. Du kommer arbeta med några av branschens mest moderna tekniker och verktyg inom CNCF-ekosystemet.
Du får driva avancerade tekniska initiativ med stor affärspåverkan och direkt koppling till hur nästa generations fordon byggs, underhålls och uppkopplas.
Ditt ansvar:
Utveckla backend-tjänster, controllers och API:er i Go (Golang).
Designa och utveckla Kubernetes Operators och Crossplane compositions.
Säkerställa stabil och säker drift av moln-native plattformar i produktion.
Implementera GitOps-flöden med Argo CD och bidra till automatiserad CI/CD.
Integrera system och verktyg inom Backstage för att stärka plattforms-upplevelsen.
Etablera och förbättra observability via Grafana Cloud (metrics, logs, traces).
Designa och drifta lösningar i Microsoft Azure samt bidra till molnstrategier i stor skalaProfilBakgrund
Du är en erfaren mjukvaruingenjör med passion för plattformsteknik och komplexa system. Du trivs i miljöer där teknik, arkitektur och affär samverkar - och där du får påverka helheten från design till drift.
Vi tror att du har:
Djup teknisk förståelse för Kubernetes och dess kärnkomponenter.
Mycket goda kunskaper i Go (Golang).
Erfarenhet av Crossplane, Argo CD och GitOps-baserad drift.
Erfarenhet av storskalig molndrift i Azure-miljöer.
Kunskap om observability-verktyg och säkerhetsprinciper i moln-native system.
Erfarenhet av plattformsteam eller Developer Experience (DevEx)-initiativ.
Meriterande
Erfarenhet av AWS eller OpenShift.
Kunskap inom Vault eller andra hemlighetshanteringslösningar.
Erfarenhet av Upbound-produkter inom Crossplane-ekosystemet.
Vid frågor kontakta: emil.emanuelsson@konsultia.se
