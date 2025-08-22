Senior ServiceNow Utvecklare
Centric söker nu en Senior ServiceNow-utvecklare / Business Analyst inom SPM/APM. Vill du vara med och vidareutveckla en av de mest använda ServiceNow-plattformarna i Sverige?
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad person med erfarenhet av Service Portfolio Management (SPM) och Application Portfolio Management (APM) till vår kund i Stockholm. Du blir en viktig del i ett väletablerat förvaltningsteam där samarbete mellan utvecklare, analytiker, designers och serviceansvariga står i centrum. Tillsammans arbetar ni för att förbättra upplevelsen för över 20 000 användare inom organisationen.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att bygga vidare på sina karriär.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som ServiceNow utvecklare kommer du att ha både ett strategiskt och ett operativt ansvar för vidareutvecklingen av ServiceNow.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Bidra med expertis inom SPM och APM, både på konceptuell och teknisk nivå
• Utveckla och underhålla skript, integrationer och regelverk (t.ex. Business Rules, Client Scripts, Script Includes, ACL)
• Översätta affärsbehov till tekniska lösningar
• Aktivt delta i workshops och samtal med verksamheten för att förstå behov och mål
• Arbeta med olika delar av plattformen som Performance Analytics, CMDB och portföljhantering (SPM/APM)
Din profil och kvalifikationerKvalifikationer
• Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande yrkeserfarenhet
• Gedigen erfarenhet av utveckling i ServiceNow
• Erfarenhet av att implementera och arbeta med SPM-lösningar
• Van att kommunicera och arbeta nära verksamheten, gärna genom workshops och kravinsamling
• Tidigare arbetat med förvaltning, felsökning och incidenthantering
• Talar och skriver flytande på svenska och engelska
Meriterande kunskaper
• On-prem eller självhostade lösningar
• Uppgraderingsprojekt i ServiceNow
• Implementering av olika moduler inom plattformen
• Certifieringar som t.ex. CSA, CAD, CIS ITSM, SPM Fundamentals eller CIS-APMÖvrig information
Tjänsten omfattas av säkerhetsskyddade krav och det kan därför krävas att du har specifikt medborgarskap och att du godkänns enligt gällande säkerhetsprövningar.
Vad vi erbjuder
Vi hjälper dig att nå dina personliga mål. Vi tycker nämligen att alla våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas, oavsett om de är juniorer eller har några år på nacken. Därför erbjuder vi alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Och inte nog med det - du som konsult får även lägga upp en individuell utbildningsplan utifrån dina speciella intresseområden, där vi tar notan för både studiematerial och certifieringar. Hos oss på Centric kommer du snabbt in i gemenskapen genom våra interna och externa aktiviteter där vi träffas och hittar på något roligt tillsammans.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
