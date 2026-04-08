Senior säkerhetskonsult - med fokus på beredskap
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Uppdragsperiod: 01-maj-2026 - 30-apr-2027 med möjlighet till förlängning
Vår kund har behov av en interim Säkerhetsstrateg som delvis ersätter ordinarie Säkerhetsstrateg under ett års tid när denne är utlånad på annat uppdrag. Samtidigt har bolaget ett stort behov av fokus på kris- och krigsledning och ökad kompetens inom civil beredskap. Säkerhetsstrategen är under uppdraget placerad i VD staben och leds av ordinarie Säkerhetsstrateg.
Beskrivning av uppdraget/rollen
I rollen ingår bland annat att:
Utveckla, samordna och följa upp verksamhetens arbete inom krisberedskap, civilt försvar och krisstöd och agera stabschef vid eskalerat läge
Driva och koordinera arbetet kring kontinuitetsplanering samt intern samverkan och kompetenshöjande insatser
Planera, genomföra och utvärdera övningar inom beredskap och krisledning, samt bidra till utbildnings- och informationsinsatser
Bidra i och vid behov stödja arbetet med incidenthantering inom säkerhetsområdet
Arbeta med frågor kopplade till välfärdsbrottslighet och förebyggande åtgärder inom verksamheten
Samverka med andra verksamheter och externa aktörer samt representera organisationen i relevanta nätverk och samverkans forum.
Placering Stockholm (Skärholmen)
Möjlighet till distansarbete
Delvis möjligt men med närhet till Stockholmshems kontorKvalifikationer
Obligatoriska krav
Relevant utbildning på universitet eller högskola, exempelvis inom säkerhet, krisberedskap, samhällsvetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
Minst tre års erfarenhet av arbete inom civil beredskap, krisberedskap, samhällssäkerhet eller säkerhetsarbete
God kunskap om krisledningsarbete och stabsmetodik
Minst två års erfarenhet av att delta i och leda stabsarbete vid kris eller övning samt planera, genomföra och utvärdera krisövningar
Meriterande krav
Erfarenhet av att driva utvecklings- eller förändringsarbete inom beredskap eller säkerhet
Erfarenhet av att utveckla och förvalta planer, styrdokument och rutiner inom krisberedskap eller beredskapsarbete
Bakgrund från offentlig sektor eller samhällsviktig verksamhet
Praktisk erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) eller kontinuitetshantering
Erfarenhet av beredskapsplanering och förberedande beredskapsarbete
Utbildat personal i säkerhets- och beredskapsrelaterade frågor
Utbildning inom stabsmetodik eller krisledning
Erfarenhet av att leda projekt eller driva utvecklingsarbete
Personliga egenskaper
Förmåga att samordna arbete mellan olika funktioner och verksamheter
God förmåga att analysera risker och omsätta analyser till praktiska åtgärder
Språkkrav
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både i tal och skrift
Tillgänglighet
Så snart som möjligt dock start senast 2026-06-15
Efterfrågade underlag:
• Referenser från liknande uppdrag
• Certifikat (exempelvis diplomerad Säkerhetschef)
Om arbetsgivaren
Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
