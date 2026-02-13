Senior redovisningsekonom sökes till Vattenfall!
Redovisningsekonomjobb / Solna
2026-02-13
Vill du vara med och forma framtidens fossilfria samhälle? Nu söker vi en Senior redovisningsekonom till Vattenfalls Record to Report-team.
Som Senior redovisningsekonom blir du en del av Vattenfalls centrala redovisningsfunktion - R2R - där fokus ligger på kvalitet, regelefterlevnad och ständiga förbättringar. Du arbetar nära interna team, externa revisorer och deras outsourcingpartner, och spelar en viktig roll i att säkerställa korrekta finansiella rapporter för koncernens bolag.
Detta är en möjlighet för dig som vill utvecklas i en modern, expertstyrd redovisningsorganisation och bidra i en komplex, internationell koncernmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för löpande redovisning och aktiviteter i huvudboken enligt interna standarder, IFRS och svensk lagstiftning
Delta i och driva månads- och årsbokslut med hög precision och pålitlighet
Upprätta finansiella rapporter och årsredovisningar för juridiska enheter
Hantera hela rapporteringsprocessen samt driva arbetet med externa revisioner
Genomföra kontoavstämningar, analyser, momsavstämningar och skatterelaterade uppgifter
Arbeta med anläggningsregister och redovisning av anläggningstillgångar
Samarbeta med interna team, revisorer och tjänsteleverantörer
Delta i förbättringsarbete och bidra i tvärfunktionella projekt
Tjänsten är en konsultanställning vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med Vattenfall på deras kontor i Solna. Tjänsten är på heltid där kontorstider tillämpas, och förväntas starta upp 1 mars 2026 och löper på fram till och med 11 november 2027. Vid övriga frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
DETTA SÖKER VI
Universitetsutbildning inom redovisning, ekonomi eller likvärdig inriktning
God kunskap om IFRS och svensk redovisningslagstiftning
3-5 års erfarenhet av löpande redovisning och lagstadgad rapportering, gärna i större koncern eller komplex organisation
Erfarenhet av SAP är meriterande
God vana vid MS Office
Full professionell språkfärdighet i svenska och engelska

Dina personliga egenskaper
Du är en lagspelare som samtidigt arbetar strukturerat och självständigt
Du är analytisk, noggrann och har ett naturligt driv att förbättra processer
Du kommunicerar tydligt och trivs i en roll med breda kontaktytor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
https://www.studentconsulting.com
