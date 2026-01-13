Senior Redovisningsekonom i Uppsala
Till ett konsultuppdrag i Uppsala söker vi dig, seniora redovisningsekonom som kan börja omgående för att stötta upp på vår trevliga kunds ekonomiavdelning. Behovet hos kunden är på deltid, ca 50-75% lite flexibelt mer eller mindre och du har en ekonomiassistent som kollega. Har du gedigen erfarenhet inom redovisning och letar efter ditt nästa uppdrag? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Ansvarsområden
• Löpande redovisning
• Bokföring
• Avstämningar
• Rapportering och bokslut
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en universitetsutbildning eller motsvarande eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning. Du har erfarenhet av att självständigt hantera månads- och årsbokslut, gärna inom en koncernstruktur. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift och är van att arbeta i Excel.Dina personliga egenskaper
Som person är du en problemlösare med ett strukturerat arbetssätt. Du har god förmåga att hantera parallella uppgifter, du är prestigelös i ditt förhållningssätt till arbetsuppgifters komplexitet. Du är bra på att samarbeta och bygga goda relationer, och du förstår att arbetsbelastningen varierar beroende på affärsmässiga händelser och bokslutsperioder.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Linnea Järverup på 0708-234145 alt linnea.jarverup@sjr.se
.Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
