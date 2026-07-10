Senior Projektledare inom Support
Lynqa AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lynqa AB i Stockholm
, Uppsala
, Göteborg
, Mölndal
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker en självständig underkonsult som senior projektledare till en region i Stockholmsområdet, i ett större program inom vård-IT. Du ansvarar för att planera, strukturera och etablera en supportfunktion för programmets användare, leverantörer och intressenter. Uppdraget omfattar både operativt genomförande och strategisk koordinering mellan verksamhet, IT och externa leverantörer. Du definierar målbild och arbetssätt för supportfunktionen, etablerar supportprocesser med incident-, ärende- och eskaleringshantering, tar fram SLA:er och supportdokumentation, och säkerställer överlämningen mellan projekt och förvaltning. I uppdraget ingår också att ta fram onboardingprocess med checklistor, guider och processbeskrivningar samt att koordinera input från verksamhet, IT och andra projektströmmar.
Snabbfakta om uppdraget
Period: 1 augusti 2026 – 31 juli 2027 (med option på förlängning i 6 månader).
Omfattning: 100 % (leverans och sysselsättningsgrad kan justeras under avtalstiden utifrån verksamhetens framdrift).
Plats: Stockholm, hybrid efter överenskommelse med beställaren.
Sista dag att ansöka är 17 juli 2026.
Språk: CV och anbud på svenska.
Vad du ska göra
Definiera målbild och arbetssätt för supportfunktionen och koordinera uppstart och implementation av supportorganisationen.
Etablera supportprocesser inklusive incident-, ärende- och eskaleringshantering.
Ta fram rutiner, SLA:er och supportdokumentation.
Ta fram onboardingprocessen och utforma checklistor, guider och processbeskrivningar.
Säkerställa enhetlig dokumentation, arbetssätt och överlämning mellan projekt och förvaltning.
Koordinera input från verksamhet, IT och andra projektströmmar samt stödja införande och kommunikation kring onboardingprocessen.
Kravprofil (Ska-krav)
För att vara aktuell för rollen behöver du ha kompetensnivå 5 samt:
Minst 10 års erfarenhet som projektledare inom IT och/eller etableringar av supportfunktioner, alternativt som chef för supportverksamhet där du drivit etableringar av supportfunktion.
Minst 10 års erfarenhet av strategiskt och operativt arbete kring ITSM-processer.
Minst 5 års erfarenhet av projektledning och/eller chefsroller inom supportverksamhet på företag eller organisationer med minst 500 anställda.
Minst 3 års erfarenhet av projektledning inom hälso- och sjukvårdssektorn eller annan regulatorisk verksamhet.
Vana av att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära team, ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitetssäkring och riskhantering samt god förmåga att arbeta självständigt.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift, samt förmåga att hantera flera projekt eller arbetsuppgifter parallellt.
Meriterande (Bör-krav)
Mervärdena viktas tungt i utvärderingen, så dokumenterad erfarenhet här stärker anbudet rejält. Det är ett plus om du har erfarenhet av:
Att driva utredningar eller förstudier som involverar supportverksamhet.
Att ta fram onboardingprocesser och checklistor för supportverksamhet i större organisationer (minst 500 anställda).
Upphandling och implementering av systemstöd kopplat till supportverksamhet, t.ex. ärendehantering och contact center-system.
Kritisk supportverksamhet med 24/7-tillgänglighet.
Om processen
Uppdraget tillsätts via ett dynamiskt inköpssystem (DIS) med skarp anbudsdeadline måndagen den 20 juli, och tilldelning sker preliminärt redan den 27 juli utan avtalsspärr. Urval sker därför löpande.
Till anbudet vill vi kunna beskriva ett referensuppdrag inom ett relevant område, exempelvis etablering av supportfunktion eller on-/offboarding. Uppdraget ska ha varit åt det offentliga eller aktörer som jobbar mot det offentliga, vara avslutat så att uppgifter kan bekräftas, och ha utförts i någon del under de senaste 5 åren. Referensen ska kunna kontaktas för verifiering och får inte vara beroende av beställaren.
Beställaren bedriver verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen, så säkerhetsprövning och registerkontroll kan bli aktuella innan tillträde.
Hur du ansöker
Skicka in din ansökan snarast via Teamtailor. För att vi ska kunna gå vidare med din profil till kunden behöver vi:
Ett uppdaterat CV på svenska (Word eller PDF) som styrker kompetenskraven, med relevanta och aktuella uppgifter.
Uppgift om ett referensuppdrag och en referensperson enligt kraven ovan, som får kontaktas för verifiering.
Ditt timpris samt tillgänglighet från 1 augusti.
Intervjuer och urval sker löpande eftersom kunden har en skarp deadline.
Välkommen med din ansökan! Armin Tankovic, armin@lynqa.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8052136-2096445". Arbetsgivare Lynqa AB
(org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
Lynqa Jobbnummer
9999491