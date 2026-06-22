Senior projektledare inom IAM/IGA
Avaron AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt initiativ där identitet och åtkomst ska utvecklas till en stark och hållbar IGA-förmåga i en stor offentlig verksamhet. Här behöver teknik, processer och samverkan fungera tillsammans för att skapa rätt åtkomst, bättre styrning och en stabil grund för fortsatt digitalisering.
Du blir länken mellan verksamheten och de tekniska specialisterna. Rollen passar dig som är van att skapa struktur i komplexa miljöer, få många intressenter att dra åt samma håll och omsätta behov till tydlig framdrift. Du arbetar nära både specialister och leverantörer och får en central roll i att leda förändringen på ett systematiskt och strukturerat sätt. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka utvecklingen av en central IAM- och IGA-förmåga i en verksamhet där resultatet får bred effekt.
ArbetsuppgifterDu driver och koordinerar arbetet med att utveckla organisationens förmåga inom Identity Governance and Administration.
Du leder projektgruppen framåt och skapar struktur, prioritering och tydlig riktning i ett tekniskt komplext sammanhang.
Du fungerar som bryggan mellan verksamheten och den tekniska förmågan och ser till att mål, behov och lösningar hänger ihop.
Du samverkar med specialister och leverantörer för att säkra framdrift och god leverans.
Du involverar relevanta intressenter i rätt skeden och hanterar en komplex intressentbild på ett tydligt och tryggt sätt.
Du leder förändringsarbetet metodiskt och ser till att initiativet rör sig framåt med rätt förankring.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av att leda och genomföra projekt i större organisationer.
Du har dokumenterad erfarenhet av att hantera projekt med flera intressentgrupper och en komplex intressentstruktur.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda projekt som omfattar komplexa tekniska lösningar.
Du har teknisk förståelse och är bekväm med att arbeta nära tekniska experter.
Du talar och skriver svenska flytande.
MeriterandeDu har erfarenhet av att leda och genomföra större projekt inom offentlig sektor.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7946426-2063230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
9971928