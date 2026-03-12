Senior Mjukvaruutvecklare
2026-03-12
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Vill du arbeta i ett globalt företag där du kan bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion? Kunden är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av lösningar för mjölkproducenter världen över. Som ett företag byggt på innovation arbetar kunden ständigt för att hitta nya sätt att hjälpa sina kunder att göra mer med mindre.
Nu söker ett av kundens utvecklingsteam en erfaren mjukvaruutvecklare som vill vara med och driva den fortsatta utvecklingen av deras embedded-lösningar.
Vi tror att: Du är en lagspelare som är stolt över ditt arbete och strävar efter hög kvalitet.
Du har tillräcklig erfarenhet av mjukvaruutveckling för att kunna ta ett arkitektur ansvar.
Du har en masterexamen inom datavetenskap eller motsvarande utbildning.
Du trivs med att lösa komplexa problem och gillar nya utmaningar.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Du har erfarenhet av agilt arbetssätt.
Det är också meriterande om du har:
Kunskap i Python, C eller C++ (används i äldre system).
Erfarenhet av att skriva automatiserade testfall.
Erfarenhet av verktyg som Jira, Confluence, Polarion, NetBeans och Git.
Kunskap inom code quality assurance-verktyg.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
